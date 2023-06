Rick den Besten (Het Kontakt) wint Prijs voor de Nieuwsbladfotografie 2023 en Sportfotoprijs; ook online-prijs voor Kontakt Mediapartners

1 uur geleden

Nieuws 181 keer gelezen

KAMERIK • Kontakt Mediapartners, de uitgever van nieuwsblad Het Kontakt, is zeer succesvol geweest op de NNP-dag (Nederlandse Nieuwsblad Pers) in Kamerik. Hoofdredacteur Rick den Besten won de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie en de Sportfotografieprijs. Ook de video-aanmoedigingsprijs werd door KMP in de wacht gesleept.

Rick den Besten kreeg de fotografieprijs voor een foto die hij tijdens het pauzenummer van Fokveedag Boerenlandfeest maakte.



• De foto waarmee Rick den Besten de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie 2023 won. - Foto: Rick den Besten

De sportfotoprijs sleepte hij in de wacht met een foto van de doelman van vv Vuren in de nacompetitiewedstrijd tegen De Alblas.



• De winnende sportfoto van Rick den Besten. - Foto: Rick den Besten

Een schaakfoto van Geurt Mouthaan behoorde tot de drie nominaties voor de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie.



• De genomineerde sportfoto van Geurt Mouthaan. - Foto: Geurt Mouthaan

Klik hier voor het juryrapport

Gemeenteraadsverkiezingen

Ook bij de door Almere DEZE WEEK gewonnen Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek behoorde Het Kontakt tot de genomineerden. De manier waarop de gemeenteraadsverkiezingen werden verslagen, en dan met name de liveblogs, kon op waardering van de jury rekenen.



• De winnaars (m) en genomineerden voor de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek. Links op de foto namens de redacttie van Het Kontakt Geurt Mouthaan en Rick den Besten. - Foto: NNP

Klik hier voor het juryrapport

Kerst in je Eendje

Namens Kontakt Mediaparners nam Carmen Timmer de online-aanmoedigingsprijs (videoproducties) mee naar Goudriaan. Bekroond werd de actie ‘Kerst in je Eendje’. In deze categorie was KPM daarnaast genomineerd met de promotievideo van het magazine IJ.



• Carmen Timmer (r) met de online-aanmoedigingsprijs. - Foto: Geurt Mouthaan

Klik hier voor het juryrapport