Expositie over poppenhuizen in De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam

1 uur geleden

HARDINXVELD-GIESSENDAM • In Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam opende woensdag 14 juni een nieuwe expositie, getiteld Poppenhuizen en meer miniatuur.

Op deze zomerexpositie is van tal van bruikleengevers een bijzondere collectie specifiek speel- en verzamelgoed bijeengebracht. Ook is er een detectivespel, zijn er speurtochten en staat in de expositie een groot speelhuis.

Ook dit jaar is aan de zomerexpositie een techniekwedstrijd gekoppeld. Tal van scholen uit de wijde regio zijn door School & Bedrijf uitgenodigd om mee te doen en een aantal hiervan hebben hieraan gehoor gegeven. De opdracht van de - dit jaar voor de derde keer gerealiseerde wedstrijd - was: maak van oude apparaten een apparatement, een benaming voor een kruising tussen een apparaat en een appartement. Na de beoordeling door techniekmeesters kwamen als winnaars naar voren: 1 De Bolderik te Hank, 2 Eben Haëzer te Groot-Ammers en 3 Het Baken te Werkendam. Zij kregen een bedrag ter eigen besteding en een miniatuur prijsbeker. Alle winnende objecten maken deel uit van de expositie.

Poppenhuizen en meer miniatuur is een echte zomerexpositie, voor mensen van alle leeftijden. Dus voor het hele gezin. Op de expositie is heel veel uniek materiaal te zien, rondom het thema poppenhuizen. Deze bevat veel meer objecten dan alleen poppenhuizen. Ook andere speelhuizen, werkplaatsen, kleine kamers, winkeltjes, heel veel klein meubilair, allerhande kleine modellen en nog meer dat de bezoekers versteld zal doen staan.

Voor de kids (en ook voor de ouderen interessant) is er het detectivespel, dat bij het onderwerp van de expositie aansluit. Er zijn speurtochten, kleurplaten en een speelhuis in de expositieruimte.

De expositie loopt door tot en met 2 september 2023. De openingstijden van het museum zijn dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur. In juli en augustus is het museum ook op maandag van 13.00-17.00 uur open. Er is een kleine museumwinkel (met ook aan de expositie gelinkte producten), een museumcafé met terras en van woensdag t/m zaterdag een theetuin die in de middag open is. Het adres is Binnendams 6. 3373 AD Har-dinxveld-Giessendam. Voor meer informatie: 0184-611366 of www.koperenknop.nl.