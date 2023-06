Midzomeravond wandeling in Lexmond voor Villa Pardoes

LEXMOND • Marianne Duits-van Dijk uit Hei- en Boeicop organiseert op vrijdagavond 23 juni een Midzomeravond wandeltocht in Lexmond, ook wel genaamd ‘Wandelen voor Villa Pardoes’.

Villa Pardoes ook bekend geworden door het tv-programma ‘Beau Five Days Inside’ van Beau van Erven Dorens. Marianne: “Wij zijn zelf een zorgintensief gezin in verband met onze gehandicapte zoon. Hij is geheel rolstoelafhankelijk en kan heel weinig zelfstandig.”

“In 2019 zijn wij zelf een week op vakantie geweest bij Villa Pardoes. Een heerlijke onbezorgde week vakantie. Door de vrijwilligers veel activiteiten georganiseerd en de hele week vrije toegang tot de Efteling. Omdat wij zo’n heerlijke week gehad hebben en Villa Pardoes grotendeels draait op sponsors en vrijwilligers wilden wij in 2019 terug doen.”

“Het was toen op 21 juni, midzomer, een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar”, vervolgt Marianne. “Toen kwam echter corona, maar vorig jaar hebben we het weer opgestart en willen we het dit jaar weer herhalen. Op vrijdag 23 juni is het weer zover.”

Er kan gekozen worden uit 5, 10 en 15 km. Er wordt gewandeld in de omtrek van Lexmond. Voor dit jaar worden er nieuwe routes uitgezet. De start en finish zijn bij Huis Het Bosch aan de Nieuwe Rijksweg 6 te Lexmond.

Inschrijven en vertrek: 15 km tussen 20.00 en 20.30 uur, 10 km tussen 20.30 en 21.00 uur en 5 km tussen 21.00 en 21.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro per persoon. Iedere deelnemer ontvangt hiervoor een gratis consumptie en een gratis lot voor de verloting met als hoofdprijs 2 toegangskaarten voor de Efteling. Er is ook de mogelijkheid om extra loten te kopen voor 1 euro per stuk. Onderweg krijgen de deelnemers ook nog een versnapering.

De uiteindelijke netto-opbrengst van deze avond gaat dus naar Villa Pardoes. Voor meer informatie: Marianne Duits via 06-44640058 (WhatsApp) of 0345-641669.