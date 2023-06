Lunchontmoeting om inwoners Molenlanden samen te brengen

MOLENLANDEN • Stichting Welzijn Molenlanden organiseert op dinsdag 27 juni een inspirerende lunchontmoeting, met als doel de inwoners van de gemeente Molenlanden samen te brengen.

De lunch biedt een goede gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten, met elkaar ideeën voor activiteiten te delen en de gemeenschapsbanden te versterken.

De lunchontmoeting op dinsdag 27 juni zal plaatvinden van 11:00 tot 14:00 uur in Kaasboerderij De Graafstroom aan de Abbekesdoel 2 te Bleskensgraaf. Iedereen die in de gemeente Molenlanden woont is van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Stichting Welzijn Molenlanden streeft ernaar een inclusieve omgeving te creëren waarin mensen zich welkom voelen en hun stem kunnen laten horen.

Tijdens de lunch zullen de gasten de gelegenheid krijgen om in de prachtige verbouwde monumentale kaasboerderij De Graafstroom met elkaar in gesprek te gaan en ondertussen genieten van een heerlijke (gratis) lunch. De focus ligt op het leren kennen van nieuwe mensen, het uitwisselen van interesses en ideeën en mogelijkheden om in de toekomst met elkaar activiteiten te ondernemen.

“Of je nu jong of oud bent, nieuw in de gemeente Molenlanden of hier al jaren woont, iedereen is van harte welkom!”, vertelt Gerlinda Moesbergen, welzijnswerker bij de Stichting Welzijn Molenlanden.

Ze vervolgt: “De lunchontmoeting is bedoel om een platform te bieden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, verhalen kunnen delen en samen kunnen werken aan een bloeiende gemeenschap waar met elkaar activiteiten ondernomen worden.”

“We willen de diversiteit en kracht van onze gemeente vieren en mensen aanmoedigen om betrokken te raken bij activiteiten en die met elkaar te organiseren.”

Aanmelden kan via info@welzijnmolenlanden.nl of 085-0066089. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus het wordt aangeraden om zo snel mogelijk aan te melden. Aanmelden kan tot woensdag 21 juni. Bij grote interesse zal gekeken worden naar de mogelijkheid voor een tweede bijeenkomst. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.