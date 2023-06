Boskalis en Royal IHC gaan samen twee zuigbaggermolens bouwen

41 minuten geleden

Nieuws 147 keer gelezen

PAPENDRECHT/KINDERDIJK • Na een unieke samenwerking tussen Boskalis en Royal IHC tijdens de ontwerp- en engineeringfase van twee ultramoderne zuigbaggermolens met hopperzuiger (TSHD), hebben beide partijen nu een intentieverklaring (LOI) ondertekend voor de bouw van een TSHD met een capaciteit van 31.000 m3. Dit schip zal worden gebouwd op de werf van Royal IHC in Krimpen a/d IJssel in Nederland en naar verwachting medio 2026 aan Boskalis worden geleverd.

Het ontwerp en de engineering van de nieuwe TSHD zijn volledig tot stand gekomen in co-creatie. Royal IHC heeft samengewerkt met een team van Boskalis aan het ontwerp. Jan-Pieter Klaver, CEO van Royal IHC: “Samenwerken heeft ons een unieke kans gegeven om een optimaal ontwerp te realiseren voor deze op maat gemaakte zuigbaggermolen met hopperzuiger.”

Het moderne ontwerp wordt gekenmerkt door een hopper met een capaciteit van 31.000 m3, twee zuigbuizen, een grote capaciteit voor kustpompen en diesel-elektrische voortstuwing. Het schip zal ook worden voorbereid op het gebruik van methanol als brandstof om een toekomstbestendig ontwerp te garanderen.

Kort voor de levering van de snijkopzuiger KRIOS aan Boskalis in 2020, zijn beide partijen overeengekomen om het ontwerp en de engineering van de TSHD uit te voeren. Theo Baartmans, lid van de Raad van Bestuur van Boskalis: “Nu we deze intentieverklaring hebben, kijken we uit naar deze nieuwe fase. Met de TSHD met een capaciteit van 31.000 m3 zetten we een belangrijke stap om onze baggervloot gereed te maken voor de toekomst.”

“Dit is ook een belangrijke stap voor Royal IHC,” zegt Jan-Pieter Klaver. “We zien al enige tijd een groeiende vraag in de baggermarkt. Met name in het segment van kleinere werkvaartuigen en apparatuur is deze vraag toegenomen. Met de opdracht voor dit grote op maat gemaakte schip werken we verder aan een gezonde toekomst voor Royal IHC. Het feit dat Boskalis ons dit project heeft gegund, versterkt ons vertrouwen in de toegevoegde waarde van Royal IHC voor onze klanten, evenals het marktpotentieel van onze schepen, apparatuur en diensten.”

Royal IHC en Boskalis hebben een uitgebreide geschiedenis van samenwerking. De meest recent geleverde schepen waren de mega snijkopzuigers Krios in 2020 en de Helios in 2017.