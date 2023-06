Damen Shipyards komt met verhalende podcast ‘Op Koers’

GORINCHEM • Vanaf vandaag zijn de eerste afleveringen van ‘Op Koers’ te beluisteren. Deze podcast geeft inzicht in de bijzondere geschiedenis van Damen Shipyards Group uit Gorinchem.

Ooit was het slechts een houten schuurtje aan de oevers van de Merwede, nu één van ‘s werelds grootste scheepsbouwers. Talloze betrokkenen reconstrueren de weg die het bedrijf heeft afgelegd, onder wie ook grondlegger van de huidige Group - Kommer Damen zelf - die voor het eerst zo uitgebreid terugblikt.

De zesdelige podcast ‘Op Koers’ laat zien hoe het familiebedrijf een eeuw geleden bijna per ongeluk ontstond en in staat is om telkens weer in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Wanneer de jonge Kommer Damen in de jaren ‘60 in het bedrijf komt, ziet hij al snel dat er nog veel meer kansen liggen.

Onorthodoxe visie

Vanuit een destijds onorthodoxe visie weet hij de scheepswerf in een flink tempo uit te bouwen. In Nederland, maar vooral ook daarbuiten. Daarmee maakt hij het familiebedrijf bestand tegen wereldwijde economische tegenwind, zoals de oliecrisis in de jaren ‘70. In de decennia die volgen, groeit Damen Shipyards uit tot een internationaal opererende onderneming die actief is in diverse typen scheepsbouw - van marineschepen tot luxe jachten.

Scheepsbouwgeschiedenis

In ‘Op Koers’ wordt de ontstaansgeschiedenis van Damen in een bredere context geplaatst van mondiale economische en historische gebeurtenissen, om zo luisteraars een goed begrip te geven onder welke omstandigheden bedrijfsmatige beslissingen zijn genomen.

Arnout Damen, CEO van Damen Shipyards Group: “Met ‘Op Koers’ geven we kleur aan een belangrijk hoofdstuk in de Nederlandse scheepsbouwgeschiedenis. Met de podcast hopen we luisteraars te inspireren door te laten zien wat je voor elkaar kunt krijgen als je trouw blijft aan een uitgesproken visie - hoe groot de tegenslagen soms ook zijn.”

Zes afleveringen

‘Op Koers’ bestaat uit zes afleveringen van ongeveer 30 minuten, die verschijnen in juni 2023. De podcast is te beluisteren via alle reguliere luisterplatformen zoals Spotify en Apple Podcasts. De podcast is zowel in het Nederlands als Engels te beluisteren.

‘Op Koers’ is ontwikkeld door audio agency Airborne. Meer informatie is te vinden op www.podcast.damen.com.