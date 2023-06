Ellen Verloop uit Kinderdijk loopt 40 kilometer voor vluchtelingen

57 minuten geleden

Nieuws 136 keer gelezen

KINDERDIJK • Ellen Verloop-Stam gaat 40 kilometer in één nacht lopen om aandacht te vragen voor de schrijnende situatie van vluchtelingen.

In het weekend van 17 en 18 juni 2023 vindt weer de mooiste nacht van het jaar plaats: de Nacht van de Vluchteling. Duizenden deelnemers lopen de avond of nacht door om samen zoveel mogelijk geld in zamelen voor noodhulp wereldwijd en op een positieve manier aandacht te vragen voor mensen die moeten vluchten vanwege conflict, oorlog of klimaatverandering.

Levensreddende noodhulp

Als noodhulporganisatie biedt Stichting Vluchteling al jarenlang hulp aan mensen op de vlucht in ‘s werelds ernstigste humanitaire crises. Samen met lokale partners geven ze levensreddende noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in meer dan 30 landen. Met het geld dat vorig jaar tijdens de actie werd opgehaald, kregen mensen op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne voedselhulp.

Nog steeds zijn er zoveel mensen op de vlucht. En daarom loopt Ellen Verloop-Stam ook dit jaar weer mee tijdens de nacht van de vluchteling. Ellen: “Een uitdagende wandeling van 40 km, van Amersfoort naar Utrecht. Heel bijzonder om in de nacht te lopen. De start is om twaalf uur, dan is het donker. Maar al heel snel wordt het iets lichter, en loop je in de schemer van de ochtend.”

“Vooral als je de stilte van de nacht goed op je laat inwerken is het een heel bijzondere ervaring. Het liefst loop ik zoveel mogelijk zonder te praten. Tijdens de wandeling krijg je ook diverse opdrachten om je aan het denken te zetten. Zo kreeg ik bijvoorbeeld de vorige tocht een vraag op een briefje wat ik zou doen als mijn huis niet meer bewoonbaar zou zijn door klimaatverandering. Helemaal geen gekke en onvoorstelbare optie in de Alblasserwaard. En eerlijk gezegd, ik weet het niet. Zou ik alles kunnen achterlaten wat we hebben opgebouwd? Maar wat als dat allemaal verwoest is, en er niets meer is om nog aan vast te houden? Als je wel moet vluchten? Misschien gek, maar ik voel ook een soort respect voor mensen die het lef en de moed hebben om hun bekende omgeving achter zich te laten om hun eigen leven en dat van hun geliefden te redden.”

Ramp op ramp

“Dit jaar wordt het geld wat opgehaald wordt, gebruikt voor een aantal verschillende projecten”, legt Ellen uit. “Bijvoorbeeld in Syrië en Turkije. In februari werden deze landen getroffen door een zware aardbeving, die het leven van tienduizenden mensen totaal heeft verwoest. De schade is enorm: gebouwen, scholen, ziekenhuizen en infrastructuur liggen in puin. In Syrië is het een ramp op ramp scenario: door de oorlog die daar al twaalf jaar heerst, waren al meer dan 15 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De meerderheid van de bevolking is op de vlucht in Syrië en daarbuiten. Ook in de regio waar de aardbeving plaatsvond, woonden mensen die al talloze keren moesten vluchten voor de oorlog.”

“Na de aardbeving kon Stichting Vluchteling met lokale partners Intersos en Support to Life snel in actie komen, juist ook in de zwaarst getroffen gebieden. Zij delen noodhulppakketten uit met onder andere matrassen, dekens en winterkleding, en hygiëne artikelen zoals tandenborstels en zeep. Ook bieden ze medische zorg en medicijnen via mobiele teams, die werken vanuit bestelwagens bij opvangcentra waar veel ontheemde slachtoffers verblijven. En ook belangrijk, er wordt onderwijs gegeven aan de kinderen die op de vlucht zijn.”

Ellen hoopt dat lezers haar willen helpen om deze nacht succesvol te maken. Een bijdrage wordt heel erg gewaardeerd, door Ellen maar vooral door mensen op de vlucht. Via de zoekterm ‘Ellen Verloop’ op de website van de nacht van de vluchteling, kan men gemakkelijk een donatie doen.