Nieuwe abri’s in de gemeente Vijfheerenlanden

1 uur geleden

Nieuws 122 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De gehele gemeente Vijfheerenlanden zal binnenkort worden voorzien van nieuwe gemeentelijke abri’s.

De drie voormalige gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik hadden in het verleden met verschillende bedrijven contracten afgesloten voor plaatsing, beheer, onderhoud en schadeherstel van de bushokjes. Het laatste contract is kort geleden afgelopen. Er is nu een nieuw contract afgesloten met Clear Channel. Alle abri’s in de gemeente Vijfheerenlanden krijgen nu een uniforme en herkenbare uitstraling. Daarnaast waren er verschillende abri’s in matige staat, die worden nu dus allemaal vervangen door nieuwe.

Clear Channel gaat tevens de reclame uitingen verzorgen. De nieuwe abri’s worden voorzien van vitrines. Met de reclame inkomsten die hier uit voortvloeien kunnen de kosten van de abri’s worden gedekt en een afdracht worden gedaan aan de gemeente.

Duurzaamheid

Bij de aanbesteding van een nieuw contract heeft de gemeente extra eisen gesteld op het gebied van onder andere duurzaamheid. De nieuwe abri’s zijn voorzien van LED verlichting en daar waar zinvol van een sedumdak. Een sedumdak is een ‘groen dak’ voorzien van vetplantjes, het kan goed tegen droge en natte periodes, het is een goede waterbuffer en het neemt CO2 op.

Tijdelijke overlast

In week 24 wordt gestart met het plaatsen van de abri’s. Tijdens het plaatsen van de abri’s wordt geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken. Daarnaast kan het bij nieuwe locaties zijn dat de verlichting later wordt aangesloten. De gemeente is hierbij afhankelijk van de stroomleverancier.

Opmerkingen en/of klachten kan men doorgeven aan de gemeente via verkeer@vijfheerenlanden.nl.