Zwembad de Spettertuin in Noordeloos viert 50-jarig bestaan met jubileumweek

27 minuten geleden

NOORDELOOS • Van dinsdag 27 juni tot en met zaterdag 1 juli aanstaande organiseert de Spettertuin in Noordeloos een jubileumweek om het 50-jarig jubileum van het zwembad te vieren.

Het aan de rand van de nieuwbouw gelegen zwembad in Noordeloos is in 1973 tot stand gekomen op initiatief van een groep vasthoudende ouders die voor hun destijds jonge kinderen graag een zwembad wilden in het dorp. Na het inzamelen van voldoende geld, stemde de gemeente uiteindelijk in met het plan en werd het kinderbad eigenhandig door dorpsbewoners gebouwd. Drie jaar later werd op dezelfde wijze het diepe bad toegevoegd. De dorpsbewoners dragen het zwembad nog steeds een warm hart toe en vinden het van groot belang dat het zwembad behouden blijft voor het dorp.

Voorzitter Arco Struik: “De steun voor het zwembad is bijvoorbeeld terug te zien in de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij het zwembad. Zo is er afgelopen jaar door vrijwilligers een nieuw zeil in de baden gelegd om de levensduur te verlengen en wekelijks wordt het zwembadterrein onderhouden door een groep vutters. Daarnaast kunnen we rekenen op sponsoring door particulieren, de zogenoemde club van vijftig, en lokale bedrijven die borden met hun bedrijfsnaam langs het zwembad laten plaatsen of een bad adopteren. Al deze hulp is absoluut onmisbaar.”

Zwemles

De Spettertuin is van eind april tot en met medio september geopend en jaarlijks worden er, afhankelijk van het weer, zo’n twaalfduizend bezoekers ontvangen. Ongeveer 150 kinderen uit Noordeloos en wijde omgeving krijgen twee keer in de week een half uur zwemles. Bea Trappenburg, geboren en getogen in Noordeloos, is sinds twaalf jaar als badjuffrouw verbonden aan het zwembad en geeft de zwemlessen nationale zwemdiploma ABC, puppyzwemmen en survivalzwemmen. “Ouders uit de regio die hier vroeger zelf zwemles hebben gevolgd, komen nu terug met hun eigen kinderen. Er is zelfs een groot gezin uit de regio dat hier al 25 jaar naartoe komt voor de zwemlessen van hun (pleeg)kinderen.”

Het zwembad vervult zeker ook een belangrijke sociale functie binnen het dorp. In het eerste uur na opening van het bad is er dagelijks de mogelijkheid om baantjes te trekken en hier wordt door een grote groep ouderen dankbaar gebruik van gemaakt. Op vrijdagen sluit deze groep, voornamelijk dames, de week steevast af met een kopje koffie. “Mindere weersomstandigheden zijn absoluut geen reden om hiervan af te zien”, lacht Bea.

Oproep

Tijdens de jubileumweek staan er diverse activiteiten gepland, waaronder de zwemvierdaagse, op de vrijdag een receptie voor sponsoren, vrijwilligers, (oud)bestuursleden en (oud)medewerkers van het zwembad en op zaterdag een festival. Arco: “het bestuur zou graag in contact komen met iedereen die op wat voor manier dan ook ooit verbonden was aan de Spettertuin. Deze personen worden van harte uitgenodigd voor de receptie op vrijdag 30 juni aanstaande en worden vriendelijk gevraagd om zich vooraf per e-mail aan te melden: despettertuin@hotmail.com.”

Verduurzaming

Het bestuur zet, met het oog op de toekomstbestendigheid, in op verdere verduurzaming van het zwembad. In de afgelopen jaren zijn er zonnepanelen aangeschaft en is er een warmtepomp geïnstalleerd bij het kinderbad. Hoog op het verlanglijstje staat een warmtepomp voor het diepe bad en het opknappen van de op leeftijd zijnde gebouwen op het terrein. Arco legt enthousiast uit dat er na de receptie op de vrijdag een belevenissenveiling wordt georganiseerd. “Voor de veiling zijn heel veel leuke items of ervaringen aangeboden door bedrijven en personen en met de opbrengst kunnen we hopelijk verder uitvoering geven aan de genoemde verduurzamingsplannen.”

Een volledig overzicht van het jubileumweekprogramma en de veilingitems is te vinden op de website: www.despettertuin.nl en op de Facebookpagina van het zwembad.