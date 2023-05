Annie van de Riet draagt voorzitterschap VVD Molenlanden over aan Paul Dirix

1 uur geleden

Nieuws 153 keer gelezen

LANGERAK • Vanwege een verhuizing naar Sliedrecht is Annie van de Riet gestopt als voorzitter van VVD Molenlanden. Op maandag 22 mei werd zij tijdens de Algemene Voorjaars Ledenvergadering van het VVD netwerk Molenlanden opgevolgd door Paul Dirix.

Lovende woorden, speeches, bloemen en veel applaus waren er om Annie te bedanken voor haar inzet binnen de lokale VVD. Vanaf 2010 was zij steunfractielid en lid van de auditcommissie van de VVD Giessenlanden, vanaf 2019 burgerraadslid, lid van de auditcommissie van de VVD Molenlanden en sinds 2021 bestuurslid en voorzitter van het VVD netwerk Molenlanden.

Zij wordt opgevolgd door Paul Dirix (54 jaar), woonachtig in Hoogblokland. Ook Paul Dirix is net zoals Annie van de Riet, een ras-bestuurder. Na belangrijke functies bij het UWV, TenneT, ProRail en het Afvalenergiebedrijf Amsterdam, is Paul de nieuwe CEO van het Havenbedrijf Moerdijk.

Met de komst van de nieuwe voorzitter is het vijfkoppige bestuur van het VVD netwerk Molenlanden weer compleet.