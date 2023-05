met korte video

Leerlingen basisscholen maken met Techniekroute in Giessenburg, Schelluinen en Noordeloos kennis met techniek

MOLENLANDEN • Leerlingen van de groepen 7 van basisscholen uit Giessenburg, Hoogblokland, Noordeloos en Hoornaar deden woensdag mee aan de Techniekroute.

De kinderen gingen tijdens deze route langs verschillende technische bedrijven in Giessenburg, Schelluinen en Noordeloos en maakten kennis met technische beroepen. Bedrijven in deze sector doen graag mee aan dit initiatief en hopen hiermee jongeren enthousiast te maken voor het technische vak.

De gemeente Molenlanden organiseert de Techniekroute. ‘Het is de tweede keer dat we voor deze scholen een techniekroute organiseren, vanwege de coronapandemie was in 2019 de laatste. We zijn blij dat meerdere bedrijven in Giessenburg en Schelluinen zich dit jaar aangemeld hebben om ook mee te doen’, stelt het gemeentebestuur.