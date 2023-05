Team Goudriaan maakt zich op voor de Roparun tijdens het Pinksterweekend

GOUDRIAAN • Komend Pinksterweekend staat de Roparun weer op het programma. Ook Team 135 uit Goudriaan zal weer aan de start verschijnen van deze bekende estafetteloop naar Rotterdam.

Team Goudriaan bestaat uit 23 deelnemers uit Goudriaan en omgeving en doet sinds 2010 mee. Stichting Roparun ondersteunt met de opbrengst van de jaarlijkse estafetteloop doelen op het gebied van de palliatieve zorg aan mensen met kanker.

Vliegveld Twenthe

De estafetteloop, die vroeger van Parijs naar Rotterdam ging, start ook dit jaar vanwege de nasleep van corona in Nederland. Vliegveld Twenthe is voor het tweede jaar de startlocatie en vanaf hier volgen de deelnemers non-stop een route van ruim 550 kilometer naar de Coolsingel in Rotterdam.

Elk Roparun team heeft acht lopers. Zij worden onderweg begeleid en gesterkt door een groep begeleiders, die bestaat uit fietsers, chauffeurs, navigators en een cateringploeg. Elk teamlid is onmisbaar om het avontuur op het leven te kunnen voltooien.

Sportieve afsluiting

De Roparun is voor team Goudriaan een sportieve afsluiting van een jaar vol acties voor het goede doel. Recentelijk werd nog een Mini-Roparun georganiseerd met CBS De Fakkel uit Goudriaan. Bijna 100 enthousiaste kinderen liepen door middel van een sponsorloop ruim 5000 euro bij elkaar.

Op maandag 29 mei wordt Team Goudriaan rond 10.00 uur verwacht in het eigen dorp Goudriaan. Hier wacht, op het Brederodeplein bij de Multistee, traditiegetrouw een feestelijk onthaal voor alle Roparunteams. Vervolgens zal het team De Alblasserwaard passeren via Ottoland, Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Alblasserdam.

De opbrengst van Team Goudriaan staat reeds op ruim 19.000 euro, maar is zeker nog niet definitief. Bedrijven en supporters kunnen het goede doel van team Goudriaan en Stichting Roparun nog steeds ondersteunen. Dit kan onder meer via donatie module op de website van de Roparun. Op deze website staat ook meer informatie over de Roparun en Team Goudriaan.

www.roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/teams/135.