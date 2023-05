By Ann uit Noordeloos valt in de prijzen bij verkiezing Beste Bed & Breakfast

50 minuten geleden

Nieuws 170 keer gelezen

NOORDELOOS • B&B By Ann in Noordeloos is uitgeroepen tot Beste Bed & Breakfast van Nederland 2023 in de categorie 3 tulpen. Dat is woensdagochtend bekendgemaakt door Stichting Bed & Breakfast Nederland, uitvoerder van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie.

“B&B’s die deze verkiezing winnen, moeten van goeden huize komen”, aldus Hanny Arens, voorzitter van Stichting Bed & Breakfast Nederland. “De kwaliteit van de geboden faciliteiten en services wordt namelijk objectief vastgesteld door een mystery guest. Daarnaast tellen ook de gastenbeoordelingen van echte gasten op Bedandbreakfast.nl mee. Bij elkaar opgeteld heeft dat geresulteerd in de winst voor By Ann in de categorie 3 tulpen.”

Bed & Breakfast By Ann wordt door gasten gewaardeerd met een gemiddelde reviewscore van een 9,5. De reacties zijn zeer enthousiast, zo schrijft één van hen: “Heel hartelijk ontvangen door Annemarie en Anton in hun supermooie Bed & Breakfast. Alles was heel schoon en zag er prachtig en gezellig uit! Heerlijk genoten in de wellness en van het heerlijke ontbijt. We zouden deze B&B zeker aanraden.”

Winnaars per categorie

In de categorieën 2 tot en met 5 tulpen van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie, zijn de beste B&B’s van Nederland uitgeroepen. De hoofdprijs in de categorie 5 tulpen is toegekend aan De Bijenberg in Dedemsvaart. Een overzicht van alle bekroonde accommodaties per categorie:

• Winnaar categorie 5 Tulpen: De Bijenberg in Dedemsvaart (Overijssel).

• innaar categorie 4 Tulpen: DreamZzz in Kaatsheuvel (Noord-Brabant).

• Winnaar categorie 3 Tulpen: By Ann in Noordeloos (Zuid-Holland).

• Winnaar categorie 2 Tulpen: B&B de Roem van Altena in Uitwijk (Noord-Brabant).

Stichting Bed & Breakfast Nederland is initiatiefnemer en uitvoerder van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. De deelnemende accommodaties van dit classificatiesysteem worden periodiek bezocht door een mystery guest, beoordeeld aan de hand van een normenlijst en op basis daarvan ingedeeld in een klasse. De mate van comfort en luxe wordt weergegeven met behulp van 1 tot en met 5 tulpen. De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met Bedandbreakfast.nl.