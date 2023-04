Wethouder: ‘Overgrote deel bewoners Lekdijk heeft geen bedenkingen tegen aanleg glasvezel’

1 uur geleden

Nieuws 157 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het overgrote deel van de bewoners langs de Lekdijk heeft geen bezwaren tegen het aanleggen van glasvezel. Dat stelt wethouder Jan Lock van de gemeente Molenlanden, in antwoord op vragen van de ChristenUnie.

Stichting Glasvezel Molenwaard gaf eerder in een artikel in Het Kontakt zich zorgen te maken over het project om glasvezel aan te leggen langs de Lekdijk tussen Kinderdijk en het Schoonhovenseveer. Daarvoor is toestemming van alle ongeveer 550 grondeigenaren nodig.

De CU wilde naar aanleiding daarvan weten welke mogelijkheden het Molenlandse college ziet om bewoners die geen toestemming hebben gegeven te motiveren dat alsnog te doen. ‘Het overgrote deel, in totaal gaat het om circa 500 adressen, heeft geen bedenkingen’, laat wethouder Lock in een reactie weten. ‘Het gaat om enkele tientallen eigenaren die vooralsnog bedenkingen hebben om medewerking te verlenen.’

Persoonlijk gesprek

Het gemeentebestuur staat in contact met Glasvezel Molenwaard. ‘In eerste aanleg benadert de stichting de eigenaren die bedenkingen hebben persoonlijk om in gesprek te gaan over de aanleg en de benodigde toestemming voor de aanleg van glasvezel. In de eerste contacten die zijn gelegd blijkt dat eigenaren daarna wel willen medewerken.’

Vooralsnog gaat de wethouder er vanuit dat inwoners medewerking verlenen aan de aanleg van glasvezel. ‘Het is een belangrijke voorziening. Het genoemde krantenartikel zal naar verwachting bijdragen aan het belang om medewerking te verlenen.’