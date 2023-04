Aanen Beveiliging uit Molenaarsgraaf sponsort buurtbusvereniging De Binnen-Giessen

30 minuten geleden

MOLENAARSGRAAF • Op dinsdag 25 april is een sponsorcontract ondertekend, waarin Aanen Beveiliging heeft vastgelegd dat zij buurtbusvereniging De Binnen-Giessen gaat sponsoren.

Aanen Beveiliging is gevestigd aan de Graafdijk Oost 30c in Molenaarsgraaf. Het bedrijf is gespecialiseerd in ontwerpen, installeren en onderhouden van beveiligingssystemen, zoals voor inbraaksignalering, camera’s, branddetectie en toegangscontrole. Dit kan voor grote bedrijfspanden of voor particulieren.

De buurtbusvereniging onderhoudt de buslijnen 706 en 707, die respectievelijk rijden tussen Gorinchem, Schelluinen en Giessenburg en - aansluitend - tussen Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hardinxveld-Giessendam en Boven-Hardinxveld.