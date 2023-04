Reanimatie en AED bediener cursus in Ameide/Tienhoven aan de Lek

AMEIDE/TIENHOVEN AAN DE LEK • Stichting Reanimatie Alblasserwaard wil bij voldoende deelname een cursus reanimatie en AED bediener organiseren in Ameide en Tienhoven aan de Lek.

De grootste kans op overleven na een hartstilstand ligt in de handen van iemand die kan reanimeren en de AED bedienen.

De cursus wordt verzorgd door instructeur Willem Veenvliet. De kosten bedragen 30 euro, die door sommige zorgverzekeringen wordt vergoed. De planning voor de start van de cursus is in tweede helft mei. Voor informatie en aanmelden: Hetty den Hartog via hhartogjong1962@kpnmail.nl.