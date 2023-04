Graafstrooms Fanfare en MeVe vragen forse huurverhoging terug te draaien

BRANDWIJK • Graafstrooms Fanfare en vrijetijdsvereniging Met elkaar Voor elkaar (MeVe) hebben brieven naar de gemeente Molenlanden gestuurd waarin ze dringend vragen om de huurverhoging van 14,5 procent terug te draaien.

De verhoging van 14,5 procent is een indexering, die voor de verenigingen een hele forse extra kostenpost is, terwijl het elk jaar al moeilijk genoeg is om de begroting sluitend te krijgen.

De beide verenigingen constateren dat de indexering helaas in overstemming is met wat volgens de algemene voorwaarden toegestaan is. De hoogte van het inflatiecijfer dat is toegepast op de huur, is echter voor een groot gedeelte zo hoog door de gestegen energieprijzen. Volgens de cijfers van het CBS komt zelfs meer dan de helft hiervan door de energiekosten (8,1 procent van de 14,5 procent).

De energiekosten voor de Overstap, het gebouw dat gehuurd wordt door de beide verenigingen, worden door de gemeente volledig doorbelast aan de huurders. “Dat betekent dus eigenlijk dat de gestegen energiekosten dubbel door de huurders van de Overstap worden betaald”, stellen de verenigingen.

“De werkelijke energiekosten en de component voor energie in het inflatiecijfer. Dat lijkt ons eigenlijk niet helemaal eerlijk. De gemeente wordt naar ons idee op die manier gecompenseerd voor stijgende kosten, die ze niet zelf dragen. Als de huur inclusief energiekosten zou zijn, zou het een ander verhaal zijn, maar dat is bij de Overstap niet het geval.”

De beide verenigingen refereren aan de huurprijs van woningen, die dit jaar maximaal 4,1 procent verhoogd worden. Terwijl de inflatie voor 2022 is vastgesteld op 10 procent. “Dan is 14,5 procent voor verenigingen wel absurd hoog.”

“Met deze huurverhoging is naar onze mening volledig aan het belang en de toekomst van de verenigingen in de Overstap voorbij gegaan”, stellen Graafstrooms Fanfare en MeVe. Ze hopen dat de gemeente Molenlanden de huurverhoging wil herzien.