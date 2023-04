Open ledenvergadering Progressief Molenlanden in Arkel

ARKEL • Op vrijdag 14 april houdt Progressief Molenlanden (PM) een open ledenvergadering in Arkel. Geïnteresseerde inwoners van Molenlanden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn, zowel leden als niet-leden.

“Tijdens deze vergadering willen we onze leden en sympathisanten bijpraten over onze laatste ontwikkelingen”, meldt de partij. “Naast de vaste agenda onderdelen is er ook tijd voor nadere kennismaking met de fractie- en bestuursleden van de partij. Aan het einde van de bijeenkomst is er een borrel.”

PM verwelkomt graag nieuwe leden. “Tijdens de vergadering vertellen we hen over de voordelen van een lidmaatschap van onze partij. We hopen op een hoge opkomst en een constructieve, inspirerende bijeenkomst.”

De ledenvergadering vindt plaats bij Natuurtuin De Punt in Arkel, Schotdeuren 52A. De aanvang is om 16.00 uur met de vergadering en de afsluiting is om 18.00 uur. Geïnteresseerde niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van PM via secretarispm@gmail.com.