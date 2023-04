• Het informatiebord bij 't Waardje in Arkel.

Oranje Comité Arkel verplaatst activiteiten naar het Waardje

ARKEL • Stichting Oranje Comité Arkel heeft besloten om de Koningsdagactiviteiten van dit jaar te verplaatsen naar het Waardje.

Jarenlang hebben wij gebruik kunnen maken van het grasveld naast Plein 983, met dank aan de Kerk”, legt Ed Antonio van het Oranje Comité uit. “Volgens betrouwbare bronnen wordt of is het grasveld verkocht en zal er gebouwd worden.”

Het waardje is inmiddels omgetoverd tot een multifunctioneel gebied voor alle inwoners van Arkel en is zomer en winter te gebruiken. Ed: “Als stichting maken wij vanaf nu gebruik van het Waardje.”

Op donderdag 27 april, Koningsdag, vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur, worden vijf grote attracties neergezet. Deelname voor de kinderen is gratis dankzij sponsoring van bedrijven en tussendoor krijgen de kinderen eten en drinken.

Zijn er ouders die willen helpen met toezicht, dan kunnen zij zich melden via de Facebookpagina van Oranje Comité Arkel. Ook aan de volwassenen is gedacht met een pilsje, wijntje en een lekkere hap in het gebouw van de Keulsche Vaart.

Vanaf 10.30 uur staan er verkeersregelaars bij de V.O.P. om kinderen helpen over te steken. Na 16.00 uur staan ze er weer tijdens de afsluiting van het feest.