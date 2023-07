Het Kontakt houdt ook in 2023 weer een zomerfotowedstrijd

1 uur geleden

Algemeen 65 keer gelezen

REGIO • Vanwege groot succes geprolongeerd: de zomerfotowedstrijd van Kontakt Mediapartners, de uitgever van Het Kontakt - Alblasserwaard.

Wij dagen onze lezers en websitebezoekers uit: leg je vakantieherinneringen vast en stuur jouw mooiste, kleurrijkste of meest bijzondere vakantiefoto in en maak kans op prachtige prijzen.

Upload je foto via: https://fotowedstrijd.kmp.nl/



De fotowedstrijd loopt van 7 juli tot en met 1 september 2021. Een professionele jury vanuit KMP beoordeelt de binnengekomen foto’s, die in de zomer van 2023 moeten zijn gemaakt. De winnaars worden in week 37 bekendgemaakt.

Met de fotowedstrijd zijn mooie prijzen te winnen. Voorwaarde is wel dat je woonachtig bent in het verschijningsgebied van de dertien kranten van Het Kontakt.

Lees er alles over op: https://fotowedstrijd.kmp.nl/