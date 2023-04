Tiende Ammerse Vierdagenloop mét verrassingstochten

GROOT-AMMERS • Wandelliefhebbers van alle leeftijden, ook van buiten Groot-Ammers, kunnen deze maand weer deelnemen aan de Ammerse Vierdagenloop.

Dik tweehonderd deelnemers telde de Ammerse avondvierdaagse voordat corona toesloeg. Daarna bleef het aantal steken op ruim honderd lopers. Dit jaar organiseren drie Ammerse dames het evenement voor de tiende keer en hopen ze op groei van het aantal wandelaars.

Tachtig deelnemers

“Na corona moesten we weer opnieuw beginnen”, zegt Anneke Verhoef. “In 2010 stopte wandelvereniging De Kievit uit Streefkerk met de organisatie. Toen hebben Carla Baan, Arina Uittenbogaard en ik het opgepakt. In 2012 organiseerde we het voor het eerst, toen hadden we ongeveer tachtig deelnemers. Inmiddels is Carla ermee gestopt, in haar plaats is Jeanette Vink erbij gekomen.”

Ook volwassenen

Ze willen de doelgroep verbreden. “We organiseren de avonden niet alleen voor kinderen uit Groot-Ammers en hun ouders, iedereen is welkom. We zorgen elk jaar voor leuke routes. Het is leuk om te zien dat het bijdraagt aan verbinding, dat er al wandelend nieuwe contacten ontstaan.”

Verrassingstocht

Net als het aantal deelnemers zakte na corona ook de animo voor de langste afstand een beetje in. “De 10 kilometer is jaren heel enthousiast bezocht. We hadden er ook altijd een verrassingstocht bij, dan dropten we de kinderen ergens en moesten ze teruglopen. Dan kun je verder weg starten natuurlijk. De kinderen zagen dat als een groepsuitje. Dit jaar hebben we een heel leuke tocht uitgezet.” De organisatie hoopt dat er weer vaak zal worden ingeschreven voor de verrassingstocht van 10 kilometer.

Weersomstandigheden

Dit jaar vindt de Ammerse avondvierdaagse plaats van maandag 17 tot en met vrijdag 21 april. “Deelnemers kunnen er dus één dag tussenuit laten vallen. Voor de 5 kilometer hebben we ook een verrassingstocht gemaakt. De dag waarop we die plannen hangt onder andere af van de weersomstandigheden. We maken de datum op 17 april bekend. We starten elke avond bij sporthal De Reiger.”

Aanmelden

Voor het eerst kunnen deelnemers zich via internet aanmelden. Dat kan via: https://kwbn.tixxy.nl/nl/ammerse4dagenloop

Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro. “Daarvoor krijgen de kinderen ook elke avond iets lekkers. Drinken moeten ze zelf meenemen. Op vrijdag komt burgemeester Theo Segers naar het Fortuijnplein en krijgen alle kinderen een presentje. Ook kinderburgemeester Roos Zeevalkink zal aanwezig zijn. Achter de muziek aan lopen we van het Fortuijnplein weer naar De Reiger.”

Vrijwilligers

De organisatie kan overigens nog goed extra vrijwilligers gebruiken. Zij kunnen zich melden via: ammerse4dagenloop@live.nl