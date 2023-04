Tweede Doetse Triathlon wordt gehouden op zaterdag 10 juni

GIESSENBURG • Zaterdag 10 juni wordt voor de tweede keer de Doetse Triathlon georganiseerd bij openluchtzwembad de Doetsekom in Giessenburg.

“Het is al weer vier jaar geleden dat de eerste editie van dit sportieve evenement heeft plaatsgevonden. In 2019 verwelkomden we meer dan 150 deelnemers, jong en oud. Zowel de ervaren sporters als recreanten, individuele deelnemers en een grote groep teamspelers. Een geweldig resultaat”, vertelt Mariëlle de Bruijn namens de organisatie.

“Corona gooide roet in het eten voor de organisatie van editie 2020 en ook 2021. In 2022 hebben we alle draaiboeken weer uit de kast gehaald, maar na diverse promotionele activiteiten bleef de teller op circa 30 aanmeldingen staan. Een teleurstellend resultaat. Maar als er meer vrijwilligers nodig zijn voor onder andere het tellen van de gezwommen banen en het regelen van de verkeersstromen voor de fietsers en hardlopers op de openbare weg en op het parc fermé, dan is er spijtig genoeg geen andere keuze dan annuleren.”

Derde poging

“We staan nu aan de vooravond van de derde poging. Minimaal 75 deelnemers zijn er nodig aan de start. Mocht dat om welke reden niet lukken, dan zal dit de laatste keer zijn vanuit de Doetsekom in samenwerking met Beter Doen, ExtraRunning en de OranjeBrigade. We zijn hier open over qua verwachting, omdat we vorig jaar na annulering nog diverse reacties hebben gehad, van: ‘Had ik het maar geweten’ en: ‘Ik had graag meegedaan’. Deze groep mensen hopen we met dit bericht te bereiken en te enthousiasmeren. Zo weten we dat er bij de Lange Wei en Beter Doen diverse teams in training zijn. Prachtige voorbeelden om in teamverband met collega’s ook een keer een andere prestatie neer te zetten.”

De Doetse achtste Triathlon bestaat uit 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen, dit alles om en bij de Doetsekom in Giessenburg. Voor wie dit te veel van het goede is, kan meedoen met een team. Een team mag samengesteld worden naar eigen wens, zolang er maar meer dan één persoon in zit.

Kinderen doen gratis mee met de kidsronde (8 tot en met 14 jaar) en starten om 09.30 uur. Voor hen zijn de afstanden: 150 meter zwemmen, 4 kilometer fietsen en 1,2 km (hard)lopen.

De ronden voor de volwassenen beginnen vanaf 11.00 uur. Individueel inschrijven kan voor 20 euro en als team voor 25 euro (per team). Deelname kan alleen na inschrijving via www.dedoetsekom.nl.