Ooggetuigen aan het woord tijdens paasconcert ‘Hij was Een van ons’

1 uur geleden

Algemeen 186 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Afgelopen zaterdag 1 april was de eerste uitvoering van het paasconcert ‘Hij was Een van ons’ van het projectkoor Alblasserwaard in de Grote kerk aan de Cortgene in Alblasserdam.

Op stille zaterdag 8 april wordt hetzelfde concert nogmaals uitgevoerd .

Tijdens het concert komen allerlei ooggetuigen uit Jezus’ tijd aan bod. Denk aan Zijn discipelen en Maria Magdalena, maar ook minder besproken personages, zoals Simon van Cyrene en Nicodemus. Hoe beleefden zij de gebeurtenissen in het leven van Jezus? En hoe keken zij naar de wending die het verhaal in korte tijd nam: van Jezus loven en Hem met palmtakken binnenhalen tot de Zoon van God verachten, bespotten en kruisigen… De bezoekers verplaatsen zich in Jezus’ tijdgenoten en zo maken koorleden, musici én bezoekers op een vernieuwende manier kennis met het paasverhaal.

Het koor dat speciaal voor deze paasconcerten is samengesteld heeft het afgelopen jaar de muziek ingestudeerd. Alle liederen zijn geschreven door musicus Martin de Jong. Robert de Bruin zal als solist de rollen vertolken van de mannelijke personages zoals Petrus, Judas en Pilatus. Het geheel wordt muzikaal begeleid door een zevenkoppig professioneel combo. Ds. Jan Reijm treedt op als verteller en verbindt de liederen op een verhalende manier met elkaar.

Toegangskaarten voor de concerten kunnen vooraf worden gereserveerd via projectkoor16@gmail.com en zijn ook te koop aan de zaal. Kaarten kosten 10 euro per stuk. Voor kinderen tot 12 jaar kost een toegangskaart 5 euro.