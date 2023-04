De Schakel uit Nieuw-Lekkerland brengt Burgerschapslessen in praktijk bij De Overbuurman

NIEUW-LEKKERLAND/BRANDWIJK • Leerlingen van groep 8 van School met de Bijbel De Schakel uit Nieuw-Lekkerland hebben vorige week de principes van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de praktijk gebracht tijdens een bezoek aan De Overbuurman in Brandwijk.

De kinderen hebben tijdens de lessen op school gewerkt over meerdere landen en hebben daar een spel van gemaakt. Daarin is veel informatie verwerkt. “Op De Schakel in Nieuw-Lekkerland werken we niet alleen aan kennis maar ook aan andere vaardigheden zoals presenteren, samenwerken, communiceren, zeg maar de vaardigheden die je in het leven nodig hebt”, legt leerkracht Wim van Heteren van groep 8 uit. De Schakel is een school die werkt naar de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. (OGO)

Wim: “Tijdens het bezoek aan De Overbuurman vielen al die aspecten mooi samen!” De bezoekers genoten en de leerlingen van groep 8 vertelden trots over het land waarin ze zich hebben verdiept. Ook wethouder Piet Vat kwam een kijkje nemen en genoot van de achtstegroepers.

“We zouden meer spelletjes met elkaar moeten doen“, aldus een bezoeker. Leerling Rosalynn Baas heeft nog extra haar best gedaan door zelf koeken te bakken. Omdat dat ook bij het onderwijs hoort heeft ze dat onder schooltijd gemaakt.

Een 85-jarige dame speelde het spel met de twaalfjarige groep 8 leerlingen. “Dit is echt heel ander onderwijs dan ik vroeger had”, vertelde ze.

De Schakel gaat verder met het project. De eerstvolgende keer is vrijdag 14 april. Ook dan zullen een zestal leerlingen De Overbuurman bezoeken. Als leerkrachten hebben Ilona ’t Hart en Wim van Heteren ook nu weer ervaren hoe burgerschap een mooie plaats in kan nemen.