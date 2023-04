Tachtig Franse schoolkinderen op bezoek in Hoornaar

1 uur geleden

Algemeen 178 keer gelezen

HOORNAAR • Op maandag 3 april arriveerden ruim 80 schoolkinderen uit Frankrijk bij obs Klim-Op in Hoornaar. De Summaklas en de bovenbouwleerlingen gaven hen samen met burgemeester Theo Segers een warm welkom. De kinderen beleven gezamenlijk een week vol activiteiten.

De burgemeester gaf samen met directeur Ruud Blaas een toespraak in het Engels en Frans. De burgemeester had de kaart van Nederland bij zich en liet zien waar we nu met zijn allen zijn. Hij kreeg een pet van de Franse kinderen. Vervolgens zongen de leerlingen van groep 5-6 en Summaklas onder leiding van leerkracht Irene van Beuzekom een Frans welkomstlied. De burgemeester hield de microfoon vast zodat iedereen het goed kon horen.

Deze bijzondere ontmoeting is ontstaan naar aanleiding van een oproep van de Franse leerkracht Fatima Mesnil aan Ellen Verweij van de Klim-Op voor een samenwerkingsproject. Ellen: “In ons openbare onderwijs zoeken wij graag contact met de wereld om ons heen. Het is voor de leerlingen heel leuk om in ons kleine dorp kinderen te ontvangen uit een ander land. We hebben het project helemaal in de lessen verwerkt. Zo weten we alles over Frankrijk, hebben ze elkaar al een brief geschreven in het Engels en heeft iedere leerling een Frans maatje om te helpen.”

Samen met de Franse leerkrachten bedacht zij deze week met een programma waarin alle kinderen samen optrekken. “Dinsdag hebben we diverse workshops in school voor het oefenen van een gezamenlijke dans, die we ’s middags opvoeren voor de rest van de school en de ouders. Donderdag gaan we naar Kinderdijk, woensdag hebben we een speurtocht in Gorinchem. Zo ontdekken niet alleen onze Franse gasten onze omgeving, maar ook onze eigen leerlingen ontdekken bijzondere plekken!”