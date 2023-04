Actie met tompoezen van Symphonia in Hoogblokland

11 minuten geleden

Algemeen 62 keer gelezen

HOOGBLOKLAND • Muziekvereniging Symphonia uit Hoogblokland is een verkoopactie van tompoezen gestart om daarmee de clubkas te spekken.

Wie nu tompoezen van echte bakkerskwaliteit bestelt, krijgt ze (uitsluitend in Hoogblokland en omstreken) thuisbezorgd op woensdag 26 april. Dat is de dag voor Koningsdag.

De tompoezen kosten 8 euro per doosje van vier stuks. Bestellingen kunnen tot 22 april per mail doorgegeven worden via acties@symphoniahoogblokland.nl. Indien het digitaal bestellen niet lukt kan een bestelling ook telefonisch worden doorgeven via 06-12529254.