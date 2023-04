Mark den Boer wil ziekte afsluiten op Alpe d’Huez

35 minuten geleden

Algemeen 75 keer gelezen

KINDERDIJK • Mark den Boer was net vader geworden van zijn tweede kind toen hij klachten kreeg. Ruim een half jaar later kreeg hij de diagnose lymfeklierkanker.

In de ruime keuken van zijn Kinderdijkse woning, met zicht op de voetbalvelden, blikt Mark terug maar vooral ook vooruit. Hij wil in juni meedoen aan Alpe d’HuZes. ‘Ook om een periode af te sluiten.’

Zelfbescherming

De diagnose was heftig: de ziekte bleek in een vergevorderd stadium te zijn. “Dat kregen we te horen in juli vorig jaar, op de dag voordat we op vakantie zouden gaan. De longarts was heel zakelijk. Het is een lymfoom, zei hij, ik stuur je door naar de hematoloog. Het landde eigenlijk niet. Het heeft lang geduurd voordat het echt doordrong. Misschien liet ik het niet toe uit zelfbescherming. De artsen hebben benadrukt dat het goed te behandelen was. Dat maakt dan misschien dat je niet in paniek raakt. Mijn vrouw Heleen reageerde hetzelfde.”

Hardnekkig hoestje

Het begon met een hardnekkig hoestje, in oktober 2021. “Dat ging maar niet weg. We hadden net een kleintje, maakten kortere nachten en ik had het best druk op mijn werk. Dan denk je: het zal daar wel mee te maken hebben. Ik kreeg ook steeds meer last van kortademigheid. Als ik twee trappen was opgelopen met ons kleintje kon ik niet eens meer een slaapliedje voor hem zingen.” Toen de kortademigheid erger werd, liet de huisarts een longfunctietest doen. “Daarna moest ik een longfoto en CT-scan laten maken en vervolgens is er een biopt genomen.” Mark en zijn vrouw kwamen in een overlevingsmodes terecht. “Je ondergaat de behandelingen, je hebt geen keuze. Mensen om je heen zijn in rep en roer, iedereen reageerde: ‘O, wat heftig’. Maar wij ervoeren dat dus helemaal niet zo.”

Zware chemotherapie

“Ik ben inmiddels schoon verklaard, maar het mentale deel van het verhaal begint eigenlijk nu pas omdat ik al die tijd in de overlevingsstand stond. Het blijft lastig om te beseffen wat er is gebeurd. Half december was ik klaar met de behandeling, maar dan ben je er nog niet klaar mee. Ik heb het geluk dat ik er redelijk goed doorheen gerold ben. Omdat het in een verder gevorderd stadium was, had ik zware chemotherapie nodig, van half augustus tot half december. Relatief kort, maar wel krachtig. Toch ben ik er nooit heel ziek van geweest. Ik kon in het gezin redelijk mijn steentje bijdragen.”

Terug naar normaal

Sinds kort werkt Mark weer enkele uren per week. “Dat is ontzettend fijn. Ik wil graag snel terug naar normaal. Nu loop ik ertegenaan dat het zo niet werkt, dat is soms frustrerend. Je moet je grenzen bewaken, dat is lastig, zeker met een jong gezin. Maar mijn herstel gaat goed.”

Trakteren

Dat hij door zijn ziekte een half jaar thuis was, heeft ook een positieve kant, zegt hij. “Ik kreeg veel meer mee van hoe onze kinderen opgroeien. Onze oudste vroeg eens: ‘Wanneer gaan je haren eraf papa?’ Vervolgens ging hij over tot de orde van de dag. We hebben hem een paar keer meegenomen naar het ziekenhuis, daar mocht hij verpleegkundigen helpen. Bij de laatste chemo mocht hij trakteren in het ziekenhuis, voor het personeel en andere patiënten.”

Gezin belangrijk

Als gevolg van zijn ziekte is Mark zijn werk minder belangrijk gaan vinden. “Ik zie nu in dat mijn gezin ook belangrijk is en dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Daarvoor wist ik dat ook, maar het heeft een andere betekenis gekregen.”

Kankeronderzoek

Al toen Mark nog midden in zijn behandeling zat besloot hij mee te gaan doen aan Alpe d’Huzes. “Voor mezelf als verwerking en vooral om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Omdat ik zelf profijt heb gehad van al het onderzoek dat er in het verleden geweest is. Ik gun iedere patiënt een goede behandeling. Eén op de drie mensen krijgt kanker. Het kan iedereen overkomen. Ik had nooit iets, was nooit ziek.”

Sportieve uitdaging

Momenteel loopt hij drie keer per week een kilometer of acht. “Mijn doel is: drie keer de berg op wandelen. Tijdens het evenement zijn er straks 5000 deelnemers en ontzettend veel supporters die je naar boven schreeuwen, dat hoor ik van anderen. Iedereen is daar met een verhaal. Het is een sportieve uitdaging, maar uiteindelijk geen sportwedstrijd. Als ik uiteindelijk geen drie maar twee keer de berg op kan komen is het ook goed.”

Doneren

Mark was voorzitter van de landelijk vereniging voor raadsleden (2014-2018) en CDA-raadslid (2008-2019). Nu werkt hij voor de raadsgriffie in Dordrecht. Hij heeft twee jonge kinderen. Doneren kan via: www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/MarkdenBoer