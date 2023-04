Live muziek van Pitch Rockcovers bij eetcafé Sluis in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De band Pitch Rockcovers treedt op zaterdag 1 april in Café Sluis aan de Sluis 19 in Groot-Ammers en brengt muziek uit de Top 2000 van onder andere Golden Earring, Normaal, Rolling Stones, ZZ Top, Kensington, De Dijk, Dire Straits, The Scene en vele andere.

Entree is gratis. Aanvang is om 21.00 uur.