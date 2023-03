80 inwoners Vijfheerenlanden gaan beslissen over toekomst ontmoetingsplaatsen: ‘Dit is spannend en heel leuk tegelijk’

VIJFHEERENLANDEN • Inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden krijgen de kans om gezamenlijk tot een plan te komen voor sociale ontmoetingsplaatsen binnen de hele gemeente. 80 ingelote inwoners nemen zitting in een zogenoemd inwonersberaad en mogen met elkaar aan de slag om de ontmoetingsplaatsen zo in te richten, dat ze een functie hebben voor zo veel mogelijk mensen.



“De opdracht is om alle sociale ontmoetingsplaatsen binnen de gemeente te harmoniseren”, legt wethouder Joop van Montfoort uit. “Mede doordat de huidige gemeente Vijfheerenlanden is samengesteld uit de voormalige gemeenten Zederik, Vianen en Leerdam, is de de situatie van elk dorpshuis of sociale ontmoetingsplek echter verschillend. De een krijgt bijvoorbeeld wel subsidie, de ander niet. We willen alles zo veel mogelijk gelijktrekken. Daardoor is de vraag: Hoe zien sociale ontmoetingsplaatsen er in 2030 uit? relevant. Nu kan de gemeenteraad dat wel allemaal gaan bepalen, maar die ontmoetingsplaatsen zijn er juist voor de inwoners. Daarom heeft de raad besloten om middels het inwonersberaad, inwoners zelf te laten beslissen hoe de ontmoetingsplaatsen eruit moeten komen te zien.”

Zes bijeenkomsten

En dus ontvangen 8.000 mensen uit de gemeente Vijfheerenlanden binnenkort een brief, waarin ze uitgenodigd worden om mee te denken. Uit de aanmeldingen worden 80 inwoners geloot die uiteindelijk zitting nemen in het inwonersberaad. De deelnemers komen uit alle 16 woonplaatsen binnen de gemeente, zijn ouder dan 16 jaar en hebben een divers opleidingsniveau. De man/vrouw verhouding is 50/50. Tussen mei en september komt de groep drie zaterdagen en drie avonden bij elkaar.

Van Montfoort: “Tijdens die bijeenkomsten komen er bijvoorbeeld ook sprekers. Denk dan aan onderzoekers die onderzocht hebben hoe ontmoetingsplaatsen er in de toekomst uit gaan zien. Vandaag de dag is er onder jongeren bijvoorbeeld meer behoefte aan mogelijkheden voor online ontmoetingen. Ook daar wordt naar gekeken. Maar ook uitbaters van de huidige dorpshuizen komen langs om uit te leggen wat de meerwaarde van een sociale ontmoetingsplaats is.”

“Uiteindelijk komt het inwonersberaad in september met een plan. 75% van de groep moet hiermee instemmen om het plan definitief te gaan uitvoeren. Er zijn bij de bijeenkomsten geen afgevaardigden vanuit de gemeente, zodat het echt een plan van de inwoners wordt. Wel zullen er bijvoorbeeld onafhankelijke juristen aanwezig zijn die kunnen toetsen of plannen ook daadwerkelijk haalbaar zijn.”

Spannend en leuk

Het is voor het eerst dat de gemeente Vijfheerenlanden inwoners laat beslissen over een dergelijk groot onderwerp. Van Montfoort noemt het dan ook ‘spannend’ en ‘ontzettend leuk’ tegelijk.

“Dit is bij uitstek een onderwerp wat zich er goed voor leent. Het is belangrijk dat de sociale ontmoetingsplaatsen voorzien in een behoefte. Wie kunnen er beter aangeven waar behoefte aan is dan de inwoners zelf? We hebben eerder een enquête gehouden onder de inwoners, waaruit bleek dat 55 procent nooit naar een sociale ontmoetingsplaats gaat. Wie weet gaat dat percentage wil flink omhoog als inwoners zelf mogen bepalen waar een dergelijke locatie allemaal aan moet voldoen en wie er gebruik van kunnen maken. We hopen dat veel mensen zich aanmelden voor het inwonersberaad, zodat we een zo goed mogelijke afspiegeling van onze inwoners krijgen.”