Opening zwemseizoen de Doetsekom in Giessenburg met open dag

GIESSENBURG • Vanaf zaterdag 1 april is de Doetsekom weer dagelijks geopend.

Jong en oud is op 1 april tussen 10.00 en 16.00 uur welkom tijdens de feestelijke open dag en voor een plons in het zwembad. Entree is gratis. Gedurende deze dag is het ook mogelijk om lekker te genieten van een hapje en drankje van het huis of gebruik te maken van de Hot Tub.

Vragen stellen over en/ of inschrijven voor de zwemlessen welke starten vanaf april is uiteraard ook mogelijk.

Het merendeel van de beschikbare abonnementen voor seizoen 2023 zijn vergeven. Belangstellenden hebben zaterdag de laatste mogelijkheid om tegen voorverkoopprijs nog een abonnement af te sluiten. Meer info en openingstijden: www.dedoetsekom.nl. De Doetsekom is geopend tot en met 30 september.