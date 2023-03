• Shalandra Hitipeuw is de nieuwe wethouder in de gemeente Vijfheerenlanden.

Shalandra Hitipeuw geïnstalleerd als nieuwe wethouder in Vijfheerenlanden

vr 24 mrt. 2023, 10:26

VIJFHEERENLANDEN • Shalandra Hitipeuw is gisteravond geïnstalleerd als nieuwe wethouder voor de gemeente Vijfheerenlanden. Hiermee volgt ze John van der Velden op, die in december van het vorige jaar besloot op te stappen. Diezelfde Van der Velden neemt de plek van Hitipeuw als raadslid voor VHL Lokaal weer in.

De 26-jarige Hitipeuw zette gisteren tijdens de vergadering van de gemeenteraad in een vlammend betoog uiteen wat zij toevoegt aan het huidige college.



“Als ik mijzelf zou moeten omschrijven in drie woorden, dan zijn dat: gedreven, zorgzaam en loyaal. Daarnaast ben ik jong, divers (Hitipeuw is half Moluks en half Nederlands) en vrouw. Toch heb ik hier ook al tijdens één van mijn eerste raadsvergaderingen gezegd: Ik vind niet dat vrouwen moeten worden gekozen omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze over de juist capaciteiten beschikken. Ik ben ontzettend trots dat ik het vertrouwen krijg van mijn partij en dat ze mij hebben voorgedragen.”

Politieke ambities

In maart 2022 werd Hitipeuw geïnstalleerd als raadslid en eind 2022 verving zij tijdelijk Wim van Dijk als fractievoorzitter van VHL Lokaal. Ze sprak gisteren uit al van jongs af aan een politieke carrière te ambiëren en maakte op 14-jarige leeftijd haar debuut in het Nationaal Jeugddebat. Later rondde ze haar studie bestuurs- en overheidsmanagement met een verbreding in charismatisch leiderschap af. Zij startte in 2019 als junior beleidsmedewerker onderwijs bij de gemeente Gorinchem. Kort daarna maakte Hitipeuw de overstap naar detacheringsbureau Daan B.V, waar zij zich ontwikkelde tot een ervaren beleidsadviseur sociaal domein, gedetacheerd in vele gemeentes.

De raad stemde vrijwel unaniem voor de aanstelling van Hitipeuw als nieuwe wethouder. Raadsleden omschreven haar als enthousiast en gedreven en noemden het positief dat er een vrouw zitting neemt in het college. Burgemeester Sjors Fröhlich: “In het jaar dat je actief bent als raadslid heb je indruk gemaakt. Wat goed is, komt snel, zeggen ze weleens.”

Portefeuilles

De kersverse wethouder krijgt de portefeuilles Werk en Inkomen, Kunst en Cultuur, Integratie en Asiel, en ICT en informatieveiligheid onder haar hoede. Daarnaast is ze kernwethouder van Ameide, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek.