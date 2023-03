Boek over historie Brandwijks klooster op De Donk

27 minuten geleden

Algemeen 152 keer gelezen

BRANDWIJK • Ooit stond er op het rivierduin De Donk in Brandwijk een klooster. Toen Kees Brinkman uit Heerjansdam zich in de historie verdiepte raakte hij zo geboeid dat hij er een boek over schreef dat nu verkrijgbaar is.

Brinkman vertelt: “Door vele tochten in de Alblasserwaard groeide mijn interesse in de geschiedenis van het klooster. Er is weinig van bekend. Geen archiefinventaris, geen studie, geen restanten. Het speuren naar sporen in archieven en literatuur leverde toch wat op: een paar kaarten, enkele akten, losse gegevens en een authentiek dagboek.”

Stier weg

Uit het verhaal dat Brinkman schreef blijkt dat het klooster niet ontkwam aan economische en maatschappelijke ontwikkelingen, aan overstromingen en rampen. Ook staan er anekdotes in, bijvoorbeeld over een weggelopen stier. De monniken moesten hem terughalen uit Papendrecht.

Geuzen

Gedetailleerd beschrijft Brinkman de geschiedenis van het klooster, dat in 1424 werd gesticht na een grondschenking door een voorvader van Willem van Oranje. De geuzen verwoestten het in 1572, wat leidde tot verstrooiing van de kloosterlingen en versnippering van het kloosterbezit.

Illustraties

De bijlagen van het boek bestaan uit een persoonsregister, literatuuropgave en jaartallenreeks. Ze maken het boek toegankelijk en interessant voor genealogen en voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Alblasserwaard. Het boek is voorzien van illustraties in zwart-wit.

Bestellen

Voor meer informatie en bestellingen: keesbrinkman@hetnet.nl (telefoon: 078 – 677 26 17). Het boek kost 8 euro, exclusief verzendkosten. Inclusief verzendkosten is de prijs 10,50 euro. Overmaken van dit bedrag kan op: NL 23 INGB 0001374290.