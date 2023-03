Schutter zorgboerderij in Alblasserdam komt begin april voor de rechter

40 minuten geleden

Algemeen 104 keer gelezen

ALBLASSERDAM • John S. (38) uit Oud-Alblas moet zich komende maand verantwoorden voor de rechtbank in Dordrecht voor de schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, de moord op Johan Quist in Vlissingen, het bedreigen van een vrouw en wapenbezit.

In de afgelopen week vond in de rechtbank van Dordrecht voor de laatste keer een regiezitting plaats, waarbij de laatste voorbereidingen werden besproken. Vanwege de omvang van de zaak zijn voor de inhoudelijke behandeling maar liefst drie zittingsdagen uitgetrokken. Op 3, 5 en 7 april zal de verdachte zich verantwoorden en zullen slachtoffers en nabestaanden het woord mogen voeren.

John S. schoot op 6 mei 2022 vier mensen neer op de zorgboerderij langs de Molensingel in Alblasserdam. Twee van hen overleden ter plekke; de andere twee raakten zwaargewond. Twee dagen daarvoor had de Oud-Alblasser in Vlissingen schoenmaker en RefoAnders-oprichter Johan Quist in zijn winkel doodgeschoten. Over het waarom is in het afgelopen jaar al veel gespeculeerd en gesproken. Familie, vrienden en nabestaanden hopen via het Pieter Baan Centrum-rapport en de rechtszaak te weten te komen wat John heeft bewogen deze misdaden te doen.

37 vorderingen

Tijdens de regiezitting van afgelopen week is verder niet ingegaan op de inhoud van de zaak. Wel werd er over praktische zaken, zoals een zaalindeling gesproken. De verwachting is dat het erg druk gaat worden en de vrees is dat niet iedereen die dat zou willen, plaats kan nemen in de rechtszaal. De rechtbank probeert hierin zo goed mogelijk te bemiddelen. Verder werd bekend dat 37 benadeelde personen een vordering gaan indienen. Velen van hen zullen tijdens de zitting ook het woord voeren en een slachtofferverklaring (laten) voorlezen.

Rapport

John S. is inmiddels uitgebreid onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het rapport is af, maar het is nog niet bij justitie en de rechtbank. Dit heeft te maken met het feit dat er nog twee handtekeningen ontbreken. De verwachting is dat dit ruim voor de zitting wordt geregeld. Vanuit de nabestaanden is er een verzoek ook inzicht te krijgen in de rapportage en daarmee in de handel en wandel van de verdachte.

Camerabeelden

De Officier van Justitie meldde dat er veel gesprekken zijn gevoerd. “En iedere keer komt er naar boven wat voor unieke zaak dit is en wat voor leed er is aangebracht bij een hele grote groep mensen. Dat leed bij zo’n grote groep mensen moet leidend zijn bij praktische beslissingen,” vertelde de openbaar aanklager. Verder zei de officier dat hij de wens heeft om tijdens de zitting camerabeelden te laten zien van de aankomst en het vertrek van John bij de zorgboerderij. “Het is alleen van de aankomst en het vertrek. Het zullen geen bloederige beelden zijn. Veel slachtoffers hebben de beelden al gezien.”

Laat ze met rust

Verder werd gemeld dat veel betrokkenen bang zijn door de media benaderd te zullen worden en dat mensen thuis door journalisten opgezocht worden. De Officier van Justitie verzoekt de media met klem terughoudend te zijn. “Laat ze alsjeblieft met rust,” zo vroeg hij.

Verdachte aanwezig

De advocaat van de verdachte liet weten dat zijn cliënt aanwezig zal zijn bij de zitting. Om hier extra zeker van te zijn, laat de rechter een voorwaardelijk bevel opstellen, dat direct geëxecuteerd kan worden, als de verdacht tegen alle verwachting in besluit om toch niet naar de rechtbank te komen.

Uitspraak later

De rechters die de zaak behandelen, zijn tegelijk bezig met een andere grote rechtszaak. De uitspraak zal daarom in ieder geval niet voor 21 april gaan plaatsvinden. Ook wordt rekening gehouden met de beladen datum van 6 mei.