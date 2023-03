Booij Kaasmakers uit Streefkerk valt in de prijzen bij landelijke kaaskeuring

ma 20 mrt. 2023, 16:34

STREEFKERK • Bij landelijke keuring van kazen, de Cum Laude Awards, scoorde Booij Kaasmakers uit Streefkerk een eerste plaats met hun Buurenkaas Geit.

Eén keer per jaar kiezen professionele keurmeesters de beste kaas, zachte kazen en zuivel, gemaakt op de boerderij. De winnaars zijn afgelopen week bekend gemaakt in Fort Wierickerschans te Bodegraven. Booij Kaasmakers kwam als beste uit de bus met hun Buurenkaas Geit.

De Cum Laude Awards is de grootste landelijke keuring van kazen, zachte kazen en zuivel, gemaakt op de boerderij. Dit jaar waren er maar liefst 342 kazen en 227 zuivelproducten die werden beoordeeld op geur en smaak, maar ook consistentie (structuur - mondgevoel).

Platina

In de verschillende categorieën werden er winnaars uitgeroepen, in de categorie Geiten en Schapenkaas Zuivelbereiders mag Booij Kaasmakers zich de platina winnaar noemen met hun Buurenkaas Geit Belegen die 95 punten scoorde.

De kazen van Booij zijn te koop in de winkel aan de boerderij in Streefkerk, via de webshop thuisbezorgd en in Rotterdam in de Fenix Food Factory en de Rotterdamse Oogstmarkt.