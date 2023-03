Oranjevereniging organiseren optocht tijdens Koningsdag

wo 8 mrt. 2023, 11:21

OTTOLAND/BRANDWIJK • Oranjevereniging Beatrix uit Ottoland en Oranjevereniging Juliana uit Brandwijk/Molenaarsgraaf organiseren een optocht op Koningsdag, donderdag 27 april 2023.

Deelname staat open voor verenigingen, vriendengroepen, families, particulieren, scholen en bedrijven. De deelnemers moeten bij hun eigen verzekering navragen of er mogelijkheid is om voor één dag een inzittenden verzekering af te sluiten voor de mensen die op de wagens zitten. Het meedoen aan de optocht is voor eigen risico.

Inschrijven kan via beatrixottoland@live.nl of ovjuliana1936@gmail.com. De lengte van een bijdrage aan de optocht mag maximaal 20 meter zijn en de breedte 3 meter. De maximale hoogte is gesteld op 4 meter. Meer informatie volgt in de Oranjekrant, die binnenkort verschijnt. De start is in Ottoland.