Weer een nieuwe fase gaat in voor Langerak-Zuid

LANGERAK • De woningbouwontwikkeling op Langerak-Zuid is in volle gang. Er zijn vanaf 2019 vijf woonvelden gerealiseerd. De bouw van de woonvelden E en F, Buskruithof en Poternehof, staat in april gepland. Van Daalen gaat hier 29 woningen bouwen. Op donderdag 23 februari ondertekende wethouder Arco Bikker van de gemeente Molenlanden en Daan Hosli van Van Daalen Bouw en Ontwikkeling de koopovereenkomst voor de grond waarop de woningen worden gebouwd.

Het uitwerkingsplan voor de woonvelden E en F is helemaal uitgewerkt en definitief. Ook zijn de omgevingsvergunningen verleend. Als de koopovereenkomst is ondertekend door de partijen dan kan de aannemer aan de slag. De notaris zal aan de slag gaan met de aktes waarmee de toekomstige bewoners van de Buskruithof en Poternehof de grond in eigendom krijgen.

Waterrijke omgeving

“Tijdens het verkoopevent merkte ik al dat er veel interesse is in deze nieuwe woningen en dat de wijk echt tot leven komt. Daarom kijk ik ernaar uit dat we in april 2023 weer de eerste paal voor maar liefst 29 woningen gaan slaan”, aldus wethouder Arco Bikker over de start van deze nieuwe fase.

Het gaat om tussen- en hoekwoningen en vrijstaande woningen, twee onder een kap en woningen voor senioren. Vrijwel alle woningen zijn verkocht via www.wonenoplangerakzuid.nl. De woningen aan het Buskruithof liggen op een eiland en zijn volledig door water omgeven. De woningen aan het Poternehof zijn grotendeels gelegen aan de rand van het open landschap en aan water.