Hans en Cocky van den Anker winnen Valentijnsactie in het Kontakt

55 minuten geleden

NOORDELOOS • Hans en Cocky van den Anker waren de gelukkige prijswinnaars van de Kontakt Valentijnsactie in samenwerking met de Johanna Maria Hoeve.

Ze werden heel warm onthaald bij de Maria Johanna Hoeve, en zelfs na 50 jaar huwelijk was dit Valentijnsdiner echt een cadeautje. Hans had zijn grote liefde natuurlijk al verrast met een lief berichtje in Kontakt editie Alblasserwaard en dit was toch wel de kers op de taart.

Ze hebben genoten van het uitgebreide diner, met een heerlijk plankje vol lekkers vooraf en het hoofdgerecht vis of vlees en heel veel meer. Het toetje was een spektakel met sterretjes en vuurwerk en nadien werd de foto gedeeld van een ontzettend leeg bord.

Ze hebben een geweldige avond gehad bij de Maria Johanna Hoeve voor het lekkere eten, de sfeer en de aandacht.