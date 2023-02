Tweedehands kledingbeurs in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart wordt een tweedehands kledingbeurs gehouden in de Rank In Molenaarsgraaf.

De beurs is op vrijdagochtend 10 maart van 08:30 tot 12:00, vrijdagavond van 18:30 tot 21:00 en op zaterdagochtend 11 maart van 09:30 tot 12:00. De opbrengst is voor het project Mensenkinderen. Wie nette, schone, dames- en kinderkleding (vanaf maat 80) heeft die niet meer gedragen wordt, kan dat inleveren op maandag 27 februari van 19:00 tot 20:30 in de Rank aan het Kerkepad 1 in Molenaarsgraaf. De indieners die 50 procent van de opbrengst van de verkochte kleding willen ontvangen, worden verzocht hun naam, adres en telefoonnummer bij de ingeleverde kleding te voegen.