Waterschap belooft twijfels over Lekdijk weg te nemen

10 minuten geleden

REGIO • Het Waterschap Rivierenland gaat twijfels over het onderzoek naar de veiligheid van de Lekdijk wegnemen. Heemraad Marc Laeven beloofde maandag 6 februari aan bestuursleden van de commissie Waterveiligheid dat hij twijfels over het lopende onderzoek naar de dijk serieus zal nemen. ‘Wij willen die twijfel ook niet meer.’

Diverse bestuursleden van het waterschap uitten hun zorgen, nadat ze spraken met mensen die wonen aan de Lekdijk. Sinds hoogleraar Stefan van Baars in april 2021 het waterschap een rapport stuurde waarin hij concludeerde dat de dijkversterking op sommige punten niet goed is uitgevoerd, is er onrust. Het waterschap besloot Deltares een onderzoek te laten uitvoeren. Volgens Deltares is er geen acuut veiligheidsrisico, maar haalt de dijk de beoogde levensduur van 100 jaar mogelijk niet.

Omwonenden twijfelen

Momenteel loopt een nieuw onderzoek waarvan de oplevering wordt verwacht in het derde kwartaal van 2023. Annemieke Stallaert van de commissie Waterveiligheid: “Van omwonenden ontvangen we signalen dat ten onrechte wordt uitgegaan van groutankers (verankeringselementen) waar die er niet zijn en ook over onbekendheid van de onderzoekers met betrekking tot de horizontale en verticale drainage, nog los van de kwaliteit van de boorpalen. Omwonenden betwijfelen of dit onderzoek wel antwoord gaat geven op al hun vragen.”

Stallaert wilde weten of de heemraad de leden van de commissie kon verzekeren dat het onderzoek duidelijk zal maken of sprake is van een stevige robuuste dijk die ook in toekomst stabiel is. Andere bestuursleden vielen haar bij.

Verankering boorpalen

Ook Bas de Groot was er niet gerust op. “Ik hoor van bewoners dat er twijfels zijn. Zij hebben er met hun neus bovenop gestaan. Ze betwijfelen of die boorpalen wel goed verankerd zijn. Onderzoeken we met de juiste input?” De scheuren die hij in het wegdek ziet vergroten zijn twijfel. “Het lijkt erop dat de dijk hier en daar wat kantelt. Deltares heeft vorig jaar aangegeven dat de eindzetting nog niet was bereikt. Hoe ver is dat proces? Is het al aan het stabiliseren? Hoe gaat het met zettingen en afschuiven? Ik zie flinke scheuren in het asfalt.”

Niet gerustgesteld

Laeven probeerde het bestuur gerust te stellen door te melden dat alle punten die het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) aandroeg worden opgepakt. Stallaert vond dat niet voldoende. “Het gaat met name om die technische details die ook in andere rapporten dan wel in verhalen van omwonenden de boventoon voeren, ook over technische aspecten. Als mensen aan de dijk de onderzoekers daarover moeten informeren, dan ben ik met opmerking van de heer Laeven dat de punten van het ENW worden meegenomen niet gerust gesteld.”

Laeven: “De boorpalen en verankering ervan zitten in de onderzoeken. Ik zie niet waar we punten gemist zouden hebben die vanuit de omgeving aangedragen zijn.”

Boorpalenwand

De Groot: “Ik heb me afgelopen zaterdag bij laten praten. In het plan staat ‘verankerde boorpalenwand’. Van een bewoner hoor ik: drie palen zijn niet verankerd en een is er tijdens de uitvoering afgebroken. Als er twijfels zijn moeten we die wegnemen.” De heemraad reageerde: “Ik zeg toe dat onderzoekers inderdaad zullen kijken naar de punten die gemaakt zijn. Wij willen die twijfel ook niet meer.”

Overzichtje aanleveren

Stallaert: “Is het een idee dat we een overzichtje aanleveren van de punten die wij horen van bewoners en die neerleggen bij de heemraad, zodat die kunnen worden meegenomen?” Laeven: “Heel graag.”

Vernatting en vervorming

Volgens het ENW is het nog onzeker of de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer veilig is. Het ENW voerde eerder een review uit op de conclusies van Deltares. De conclusie van ENW is dat voor een definitief oordeel over de waterveiligheid onderzoek naar de oorzaak van de vernatting en de kwaliteit van de boorpalen nodig is. Er is onzekerheid over opgetreden vernatting en vervorming.