Eindelijk duidelijkheid voor bedrijventerrein Bleskensgraaf-West; vier lokale bedrijven omsloten door groenstrook

BLESKENSGRAAF • “Goed voor de lokale economie en de werkgelegenheid”, omschreef de ChristenUnie dinsdagavond het plan om het bedrijventerrein aan de Melkweg uit te breiden. Niet alleen de gemeenteraad was dinsdagavond tijdens de commissievergadering positief. Op de zienswijze van de gemeente Molenlanden in het najaar van 2022 zijn geen reacties gekomen en daarmee lijken alle lichten op groen te staan voor de realisatie van vier bedrijven in Bleskensgraaf-West.

Het nieuwe plan voorziet in het wijzigen van de agrarische bestemming naar bedrijventerrein om op deze locatie lokale bedrijven een plek te geven. Het gaat om een gezamenlijke ontwikkeling van de bedrijven Eurogroep, Montapacking Fulfilment, Blokland Non Ferro en Ventilatieservice Holland.

Groenstrook

Maar daar kwam Molenlanden niet zonder slag of stoot. In 2020 had het gemeentebestuur al een ontwerpbestemmingsplan voor deze locatie in procedure gebracht. Dit plan bleek toen onhaalbaar door een verkeerde berekening van de molenbiotoop. Met deze nieuwe planopzet is er een mogelijkheid gevonden voor een herstart van deze bestemmingsplanprocedure, waarbij het plan wel aan deze regels kan voldoen.

“Dat was heel erg zuur”, blikte SGP’er Bas de Groot dinsdagavond even terug, die verder complimenten geeft aan de manier waarop de ondernemers dit plan hebben opgepakt. “Een toekomstbestendige bedrijfsontwikkeling die landschappelijk is ingepast. Met de groenstrook wordt rekening gehouden met het leefklimaat van omwonenden. Hier staat ook duidelijk dat de groenstrook groen moet blijven en niet is voor parkeren of bouwen.”

Wandelpaden

In het plan zijn de vier gebouwen in de hoeken van het terrein geprojecteerd en loopt de verkeersruimte centraal door het terrein. Het terrein wordt omsloten door een groenstrook. Daar ziet Ruud van Rijn van Doe Mee! Molenlanden, meteen een mogelijkheid voor de – onder meer door klankboordgroep Bleskensgraaf – zo gewenste wandelpaden rondom de Melkweg.

“Is hier rekening mee gehouden of kan hier rekening mee gehouden worden? Zodat ’s avonds de inwoners van Bleskensgraaf een rondje kunnen lopen en overdag de werknemers een rondje kunnen lopen door Bleskensgraaf heen.”

“Het rondje Bles”, aldus wethouder Arco Bikker; “is een leuk idee, maar ik heb geen idee wat ik daar op moet antwoorden, dus daar kom ik schriftelijk op terug.”. Dat is niet de enige vraag die nog open staat. Ook komt de wethouder nog met een toelichting van het exploitatieplan. Dat is een toezegging op een vraag van CDA’er Wout de Jong over de totstandkoming van de verkoop van “een majeure grondhoeveelheid” voor een beoogde 992.000 euro.

Deze vragen worden binnen twee weken beantwoord, zodat de gemeenteraad op dinsdag 21 februari een besluit kan nemen. Zoals het er nu naar uit ziet, zal de raad dan zonder verdere discussie instemmen met het plan.

Te ruime parkeernorm?

Wel zorgt het plan misschien nog voor een staartje: een aanpassing van de parkeernorm van Molenlanden. In het plan zijn namelijk minder parkeerplaatsen opgenomen, dan volgens de parkeernormberekening nodig zouden zijn. Volgens de wethouder komt de berekening van minder parkeerplaatsen dan volgens de parkeernorm mogelijk is bij de bedrijven vandaan.

“Bij het huidige gebruik, zullen ze bij deze berekening, alsnog 60 parkeerplekken over te hebben. Dan heb je ruimte naar de toekomst toe. Het kan dan ook zijn dat deze casus gaat leiden naar aanpassing parkeernorm. Als dat zo zal zijn, komen we daarop terug.”