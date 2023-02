Doe mee! Molenlanden dringt aan op oplossing voor gedupeerden dijkversterking

di 7 feb 2023, 13:10

NIEUW-LEKKERLAND • De fractie van Doe mee! Molenlanden dringt bij het gemeentebestuur aan op een oplossing voor de gedupeerde inwoners van de dijkversterking in Nieuw-Lekkerland.

“In gesprek met inwoners uit Nieuw Lekkerland afgelopen week werd ons duidelijk dat er veel vragen en zorgen zijn omtrent de voortgang van de schadeafhandeling van woningen aan de Lekdijk”, meldt Joke van de Graaf van Doe mee!.

Ze vervolgt: “Gedupeerde inwoners ervaren bureaucratisch getouwtrek tussen overheden: het waterschap is verantwoordelijk en de gemeente is vergunningsverlener en heeft zorgplicht jegens haar inwoners. Rapporten van Baars en Deltares onderkennen dat er fouten zijn gemaakt maar het blijft voor de gedupeerde inwoners erg stil als het gaat om te komen tot een oplossing.”

Doe mee! Molenlanden wil weten wat de stand van zaken is voor wat betreft de schadeafwikkeling van gedupeerde inwoners. Ook wil de partij weten welke contacten de gemeente in de afgelopen jaren gehad heeft met de gedupeerde inwoners en wat er gedaan is met de zorgen die er leven onder de gedupeerden.

En: “Bent u het met ons eens dat de gemeente zorgplicht jegens haar inwoners heeft en in geval processen vastlopen (systemen) de gemeente aan zet is om dit los te trekken om uiteindelijk te komen tot en oplossing?”