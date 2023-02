Vanuit Nieuw-Lekkerland reizen naar de Noordkaap

ma 6 feb 2023, 08:52

NIEUW-LEKKERLAND • Vader Arjan Playsier uit Nieuw-Lekkerland gaat op zaterdag 11 februari met zijn twee zoons Arend en Chris een reis ondernemen van bijna drie weken naar de Noordkaap.

De reis is een ‘eens in je leven vader en zoons-uitje’ die al langer op de bucketlist stond van de mannen. Belangstellenden kunnen de reis volgen via een weblog die Arend zal bijhouden:

https://noordkaapvaarders.blogspot.com. Het drietal zal volgens planning op 3 maart terugkeren van hun retour Noordkaap.