Acties en korting bij 50-jarige Woord een Daad winkel in Noordeloos

vr 3 feb 2023, 10:47

Algemeen 157 keer gelezen

NOORDELOOS • Dit jaar bestaat stichting Woord en Daad 50 jaar. Vanwege dit jubileum hebben de winkels van Woord en Daad in februari een bijzondere actie. In de winkel aan de Noordzijde 2 in Noordeloos is er van 15 tot 25 februari 50 procent korting op alle kleding.

Daarnaast is er voor de kinderen van iedere betalende klant een gratis grabbelton. Ook kan men een rebus oplossen met kans op één van de drie winkelbonnen van Woord en Daad.