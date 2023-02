Schaatslessen in de voorjaarsvakantie

DORDRECHT • Kunstrijvereniging De Drechtsteden verzorgt in de voorjaarsvakantie schaatslessen op de Optisport Sportboulevard in Dordrecht.

Meedoen kan van 28 februari tot en met 2 maart van 09.15 tot 10.45 uur op de Dordtse Sportboulevard. In de lessen leren de beginnende schaatsers verschillende basisvaardigheden van het schaatsen en de eerste beginselen van het kunstrijden.

De cursus is gericht op kinderen, jeugdplussers en volwassenen. Meedoen kan vanaf vier jaar. Ook als je al een beetje kan schaatsen is dit de cursus om nog beter te worden en nieuwe technieken te leren.

De prijs van de cursus is 60 euro. Dat is inclusief de entree van de ijsbaan gedurende de cursus en een certificaat van deelname. Schaatsen huren is mogelijk bij de vereniging. Inschrijven voor de snelcursus en een gratis proefles na deze cursus kan via www.ddd-kunstrijden.nl.