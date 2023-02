Wijkagenten lezen met livestream voor in de bibliotheek van Nieuw-Lekkerland

do 2 feb 2023, 14:54

Algemeen 126 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Voor de Nationale Voorleesdagen kwamen wijkagenten Wim en Marion kinderen voorlezen in de bibliotheek van Nieuw-Lekkerland. Daarnaast keken honderden kinderen, thuis of in de klas, mee via een livestream. Na het voorlezen was er genoeg tijd voor de kinderen om vragen te stellen aan de agent.

Kinderen die al op jonge leeftijd worden voorgelezen, zijn beter in taal en doen het daardoor vaak ook beter op school. Ze kennen aanzienlijk meer woorden en begrijpen een tekst sneller. Daarnaast is vaak voorlezen positief voor de spraakontwikkeling van een kind.

Met een lidmaatschap van de bibliotheek krijgen kinderen een wereld aan verhalen en activiteiten. Een jeugdabonnement tot 18 jaar is gratis. Voor meer informatie: www.debibliotheekaanzet.nl/lid-worden.