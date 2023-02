Stichting Hartekind schaatst alternatieve ‘tocht’

25 minuten geleden

Algemeen 95 keer gelezen

HOOGBLOKLAND • Sneeuw dwarsboomde vorige maand de sponsoractie van Stichting Hartekind uit Hoogblokland. Een dikke sneeuwlaag maakte het schaatsen van de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee op 27 januari onmogelijk.

Initiatiefnemer Ron Versluis uit Hoogblokland: “Er was 45 centimeter sneeuw gevallen, waardoor het ijs de massa van de sneeuw niet kon dragen en er ook geen route geveegd kon worden. De Oostenrijkse organisatie van de tocht heeft daarom het gehele programma op vrijdag en zaterdag om veiligheidsredenen afgelast. Ons team van 23 schaatsers en 5 verzorgers was zeer aangeslagen, want er was keihard getraind en naartoe geleefd.”

Donaties

Ondanks de streep door de plannen hebben de sponsors tot nu toe 78.720,00 euro gedoneerd. De stichting is daar erg dankbaar voor.

Schaatsen in Den Haag

Versluis: “Omdat we als team toch een prestatie willen leveren, gaan we op 19 maart op de Uithof in Den Haag schaatsen. Elk jaar overlijden er 150 kinderen aan de gevolgen van een hartafwijking, daarom schaatsen we straks 150 ronden. Voor elk overleden hartekind één. Ook fietsen we op 19 mei de Friese Elfstedentocht van 230 kilometer.”

Ron heeft op zaterdag 28 januari toch nog een rondje kunnen schaatsen, vlak voordat hij het vliegtuig moest halen. Dat deed hij met zijn schaatsmaatje Frits Bijland uit het Friese Berlicum. (Zie foto.)

Aanmelden

Mensen die willen deelnemen aan een van de evenementen kunnen zich aanmelden bij: info@hartekind.nl

Doneren

Doneren kan via: https://www.pifworld.com/nl/fundraisers/IzwFYt5EpeQ/ron-versluis