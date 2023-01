Team Flower Power met Jan Blom wint Iggy Popquiz in Noordeloos

NOORDELOOS • De jaarlijkse Iggy Popquiz in het Noorderhuis in Noordeloos is afgelopen zaterdag gewonnen door team Flower Power met Jan Blom als aanvoerder.

De zeer druk bezochte avond bood veel gezelligheid en een gezond portie strijdlust. Maar liefst 28 teams streden om de felbegeerde beker en de eeuwige roem.

Tweede werd MMHBOP, gevolgd door Tante Marie, FART en Young 4-Ever.