Informatieavond over vinden en behouden van goede werknemers

ma 30 jan 2023, 13:14

OTTOLAND • Woensdagavond 15 februari organiseert de Ondernemersverenging De Graafstroom in de Verschwinkel van Peter Hoogendoorn op de Vuilendam in Ottoland zijn jaarlijkse kennis- en informatieavond. Dit jaar over de het actuele thema ‘Hoe vind en behoud je goede medewerkers’.

Vanwege de actualiteit van het thema zijn ook niet-leden van de ondernemersvereniging van harte welkom. Van hen zal wel een vrijwillige bijdrage gevraagd worden.

“Het is een herkenbaar probleem”, melden de organisatoren. “Je hebt werk zat, maar eigenlijk te weinig personeel. En ondanks al je pogingen lukt het maar niet om de vacatures op te vullen. En heb je dan iemand die goed functioneert, vertrekt die zomaar opeens naar een ander…”

De bijeenkomst is bedoeld om van elkaar te leren. Tijdens de avond zullen Seref Çelik en Claudia Ahuluheluw, medewerkers van AV-Werkt Door, wijzen op mogelijkheden die werkgevers vaak over het hoofd zien of nog niet kennen. Daarbij zullen ze speciale aandacht geven aan de vraag hoe werkgevers in een zo vroeg mogelijk stadium schuldproblemen bij hun medewerkers kunnen signaleren en hoe zij daarbij kunnen helpen.

AV-Werk Door is het Regionaal Mobiliteitsteam voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Bij hen met allerlei arbeidsmarkt gerelateerde vragen terecht.

Binnenlopen vanaf 19.30 uur, start is om 20.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via een mail naar: secretariaat@ovdegraafstroom.nl.