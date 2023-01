Rechtbank veroordeelt man uit Kinderdijk voor grote hennepkwekerij in Alblasserdam

ALBLASSERDAM/KINDERDIJK • De meervoudige kamer van de rechtbank in Rotterdam heeft donderdagmiddag 26 januari 2023 een 51-jarige man uit Kinderdijk veroordeeld voor een grote hennepkwekerij op het industrieterrein in Alblasserdam en het stelen van stroom.

De man krijgt een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Verder moet de man ruim 28.000 euro betalen aan de Nederlandse staat, omdat hij volgens de rechtbank dat bedrag met de kwekerij heeft verdiend.

Ripdeal

Ongeveer een jaar geleden werd in een bedrijfspand aan de Ohmweg, op het industrieterrein in Alblasserdam, een grote hennepkwekerij ontdekt, nadat er een vermoedelijke ripdeal had plaatsgevonden. Nog onbekende mannen klommen over hekken, braken in bij een bedrijfspand en namen de oogst van hennepkwekerijen mee en gingen op de vlucht. De politie kreeg halverwege de avond een tip over mannen die over hekken aan het klimmen waren op het industrieterrein in Alblasserdam. Gedacht werd aan een bedrijfsinbraak. Al snel bleek er veel meer aan de hand te zijn.

Aanhouding

Op straat lag gemorste hennep en in de nabijgelegen loods werd een man uit Kinderdijk aangetroffen op blote voeten in badslippers. Al snel bleek dat er in de loods hennep werd geteeld en dat de Kinderdijker de huurder van die loods was. De man werd ter plekke aangehouden op verdenking van het overtreden van de opiumwet. De inbrekers gingen met de volledige wietoogst op de vlucht. De politie surveilleerde op alle wegen in de omgeving. In het totaal waren er tien politiewagens bij de actie betrokken. Ondanks alle inspanningen werden er geen andere verdachten meer aangetroffen.

In het totaal stonden er in de loods 1141 hennepplanten en de elektriciteit werd buiten de meter om afgetapt en dus gestolen.

Afgeperst

De verdachte vertelde tegenover de rechters dat hij werd afgeperst door ene Bert en ene Piet en dat hij daardoor wel mee móest werken aan de kwekerij. “Anders zou het met mij en mijn gezin wel eens verkeerd afgelopen. Ik heb geen moment getwijfeld daar tegenin te gaan,” vertelde Kinderdijker.

Bert en Piet kwamen in beeld, nadat er in 2021 op Marktplaats een advertentie door de man uit Kinderdijk werd aangeboden. “Piet reageerde dat hij de productieruimte wilde huren en dat hij een pilot zou draaien met chocolaterie. Hij zou de ruimte inclusief de apparatuur gaan huren. Mondeling werd afgesproken dat hij 1800 euro huur per maand zou gaan betalen. Toen ik in september terugkwam van vakantie, zag ik ineens dat de koeling en vriezer waren verschoven en ik zag zakken en potten. Toen kwam Bert erbij en die zei: “Jij gaat hier gewoon aan meewerken, anders kan het wel eens verkeerd aflopen.” Ik moest toezicht houden op de planten,” zo vertelde de man in de rechtbank.

Naar de stort

In oktober 2020 had de politie de Kinderdijker ook al even in het vizier bij een hennepkwekerij in Rotterdam. De politie zag daar een man met opvallend gedrag. De man sleepte met potten. Toen agenten het kenteken van zijn bus door hun systeem haalden, kwamen ze bij de Kinderdijker uit. De man verklaarde bij de rechter dat hij daar inderdaad aanwezig was geweest, omdat hij was gevraagd te helpen met het afvoeren van materiaal uit een geruimde hennepkwekerij. “Die spullen heb ik naar de stort gebracht.”

De officier van justitie zei in eerste instantie dat zij er vanuit ging dat er in Alblasserdam minimaal twee keer is geoogst in de hennepkwekerij. Daarmee zou 240.000 euro zijn verdiend en dus wilde justitie dat bedrag bij de Kinderdijker gaan vorderen. De advocaat van de man wees er echter op dat justitie een rekenfout had gemaakt in het overzicht en dat het daarmee onmogelijk is dat er twee keer is geoogst. Hierop stelde de officier het aantal oogsten bij naar één, met een opbrengst van ongeveer 120.000 euro.

Alleen maar ellende

De opgepakte Kinderdijker vertelde bij de rechtbank dat hij van die kwekerij niets dan ellende heeft ondervonden. Thuis ontstond ruzie en een moeilijke tijd, klanten haakten af, de gemeente wilde het pand sluiten en de eigenaar wilde de huurovereenkomst ontbinden. Verder moest ineens de productie van zijn goederen elders worden ondergebracht. “Ik had een happy end verwacht, maar dat werd het niet,” vertelde de vijftiger, die nogmaals benadrukte dat hij er geen cent aan heeft verdiend.

Eis

De Officier van Justitie eiste een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden. “Dit was een kwekerij met een professionele aanpak. Die Bert en Piet zijn geen kleine jongens geweest. Maar ook de verdachte heeft wel degelijk nauw samengewerkt met die twee. Het gaat om een ongelofelijke hoeveelheid planten met een straatwaarde van over de 2 ton. Dat is een lucratieve business. Ondermijning is een groot probleem,” aldus de openbaar aanklager.

“Het enige dat hem dit heeft opgeleverd, is een boel ellende,” stelde de advocaat van de man. De verdachte sloot zich daar bij ‘het laatste woord’ bij aan: “De oogst is geript. Ik heb er niks aan overgehouden, behalve koppijn. En ik ben een ervaring rijker.”

Uitspraak rechtbank

De rechtbank heeft donderdag 26 januari 2023 uitspraak gedaan en oordeelt dat de Kinderdijker schuldig is aan het telen van hennep en het stelen van stroom. De rechtbank veroordeelde de verdachte tot 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden met een proeftijd van twee jaar. Verder gaat de rechtbank erin mee dat er inderdaad ongeveer 120.000 euro is verdiend met de kwekerij. De rechtbank gaat er echter ook vanuit dat de man dit met twee andere, nog onbekend gebleven personen heeft verkocht en dat hij dus maar een derde van de opbrengst heeft genoten. Verder heeft de man bijna 12.000 euro moeten betalen aan Eneco voor de gebruikte stroom. De rechtbank: “Al met al schat de rechtbank het wederrechtelijk verkregen voordeel op 28.209,78 euro.” Dit bedrag moet de man aan de staat betalen.

Het openbaar ministerie en de verdachten hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Als zij dit niet doen, is het vonnis definitief.