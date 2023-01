Fien en Teun slaan eerste paal nieuwe attractie bij Avonturenboerderij

vr 20 jan 2023, 12:24

GROOT-AMMERES • Fien en Teun hebben op vrijdagochtend 20 januari de eerste paal geslagen voor een gloednieuwe attractie op Avonturenboerderij Molenwaard. Vanaf voorjaar 2024 kunnen kinderen en hun familie een rit maken in een tractor en worden zij op unieke wijze meegenomen in de beleveniswereld van Fien en Teun.

In de nieuwe attractie, genaamd de Fien & Teun Tractorbaan, maken bezoekers een ritje in een trekker en rijden zij over het erf van Fien & Teun. De wereld waar zij in deze attractie doorheen rijden is gelijk aan de Fien & Teun wereld van TV en films. Tijdens het rondje over de tractorbaan rijden bezoekers onder meer langs de boomhut, de moestuin en door de stal. Onderweg komen bezoekers natuurlijk ook al hun dierenvriendjes tegen.

Avonturenboerderij Molenwaard is een themapark gelegen in Groot-Ammers. Volledig in Fien & Teun stijl kunnen bezoekers hier het leven op de boerderij ontdekken en meer leren over oorsprong en natuur. Door onder meer attracties, entertainment en alle dieren, is de Avonturenboerderij het ultieme dagje uit voor gezinnen met jonge kinderen.